Ana Peleteiro, en contra de la congelación de óvulos de la RFEF: "Una medida que nos venden como feminista puede ser profundamente machista"

La atleta Ana Peleteiro ha abierto un intenso debate tras criticar públicamente el plan de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para financiar la vitrificación de óvulos de las jugadoras de la selección.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la deportista denuncia que la iniciativa, presentada como un avance feminista, podría esconder un enfoque "profundamente machista". "¿Y si una medida que nos están vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista?", plantea con rotundidad.

La crítica de Peleteiro: libertad o presión institucional

Ana Peleteiro cuestiona la intención real de la medida: conciliación efectiva o estrategia para evitar embarazos durante la carrera deportiva. "¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes", afirma.

La atleta advierte que una opción aparentemente libre puede transformarse en una expectativa impuesta: "Cuando la opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento puede empezar a convertirse en una presión?".

Su experiencia como madre y deportista de élite

Ana Peleteiro ha sido madre en dos ocasiones, Lúa en 2022 y León en 2026, sin renunciar a su trayectoria deportiva.

Tras su primer parto regresó a la competición internacional, volvió a ser campeona de España en 2024 y defendió que lo hacía "más fuerte que nunca". La atleta insiste en que la conciliación real pasa por medidas estructurales: protección de contratos, garantía de reincorporación, respeto a los tiempos de recuperación y posparto y facilidades para el cuidado de los hijos. "Eso sí es conciliación", subraya.

Peleteiro alerta de que la iniciativa puede desplazar el foco del problema: "En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que sigan encajando en la estructura".

La pregunta que plantea es directa: "¿Cómo conseguimos que ser madre no penalice la carrera de una deportista?".

La medida de la RFEF y sus implicaciones

La Federación prevé presentar un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las jugadoras convocadas desde la última Nations League puedan congelar sus óvulos. El objetivo oficial es evitar que las futbolistas renuncien a la maternidad por su profesión. Sin embargo, la iniciativa ha generado dudas sobre si podría convertirse en una forma de presión institucional sobre las decisiones reproductivas de las deportistas.

La atleta recuerda que la conciliación es un reto para todas las mujeres, no solo para las deportistas de élite: "Ser deportista y ser madre es muy difícil, sí, pero también lo es ser trabajadora de un trabajo normal y ser madre". También denuncia la doble exigencia estética que recae sobre las mujeres embarazadas en el deporte y reivindica la importancia de visibilizar esta realidad.

La atleta resume el debate con una reflexión contundente: "Una cosa es ofrecer a la mujer más opciones para que decida cuándo quiere ser madre y otra muy diferente es construir un sistema en el que la opción más conveniente para la institución sea que no lo sea todavía".