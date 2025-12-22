Ana Peleteiro casi acierta el Gordo de la Lotería: "No está mal al final"

'El Gordo' de la Lotería de Navidad es el mayor premio que el evento puede otorgar. Es un número muy complejo, casi imposible, por lo que hace a los porcentajes. Cada año, millones de personas afirman quedarse 'a nada' del gran premio, ya sea porque les ha bailado un número del principio o del final.

Este año, ha caído en el 79.432 y se ha vendido en La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón en León, además de Madrid. El afortunado que tenga el número 79.432, ha ganado 400.000 euros por cada décimo. En caso de que sea compartido, recibirá 20.000 euros por euro invertido.

Cabe recordar que Hacienda se queda con un 20% del premio, aunque los 40.000 euros están libres de impuestos. Por lo tanto, al décimo se le restará 72.000 euros y el agraciado obtendrá 328.000 euros limpios.

Por los pelos...

En el caso de Ana Peleteiro, la suerte le rozó de cerca. La atleta gallega había jugado en su cafetería de Ribeira, Área Café, el número 74932, que resultó ser muy parecido al premiado con el Gordo, 79432. Un pequeño intercambio entre las cifras dejó a Peleteiro fuera del gran premio, aunque sí logró un reconocimiento económico menor.

“Es una put***”, comentaba entre risas y resignación. “Estábamos a un paso de convertirnos en millonarios”, añadía, sin perder el buen humor a pesar del desengaño.

Aun así, Peleteiro decidió tomárselo con ligereza y buen ánimo, reconociendo que habrá más oportunidades en el futuro. Además, la situación tuvo su lado positivo, ya que se llevó un premio de aproximadamente 400 euros, que ella misma valoró con una sonrisa: “No son millones, pero algo es algo”.

La otra cara de la moneda

Por último, la atleta quiso poner en perspectiva el resultado, recordando que la vida tiene otras formas de fortuna: “Si no toca en el juego, al menos me siento afortunada en el amor”, concluyó, en una muestra de amor hacia su pareja, Benjamin Compaoré, con quien está en una relación desde 2021 y tienen una hija,