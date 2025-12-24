Ana Obregón se pronuncia sobre su relación con Jeffrey Epstein: "Conmigo fue siempre un caballero"

Jeffrey Epstein se convirtió en uno de los magnates financieros más notorios de Estados Unidos, conocido por su riqueza y estilo de vida lujoso. Sin embargo, detrás de su éxito se ocultaba una vida criminal, ya que llegó a ser un delincuente sexual de alto perfil con estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político, empresarial y académico.

Entre la multitud de personas que lo conocieron se encuentra Ana Obregón, quien coincidió con él en Estados Unidos durante la década de 1980. Hoy, la presentadora de televisión y actriz protagoniza la portada de la revista '¡Hola!', donde se ha pronunciado sobre su relación con el magnate estadounidense, además de abordar otros temas.

En primer lugar, la presentadora de televisión y actriz comenta que "lo conocí dos décadas antes de que se convirtiera en un ser repugnante", dejando claro que, en aquel entonces, él no era así.

Sobre la relación que mantuvieron, Obregón fue clara: "Teníamos una amistad, pero yo nunca he estado unida sentimentalmente a esa persona", poniendo fin a todos los rumores que apuntaban en las últimas semanas a una posible relación romántica.

La portada de la revista '¡Hola!' del 24 de diciembre de 2025 / Archivo

Sin embargo, la colaboradora de televisión admite con cierta incertidumbre que "no sé si se enamoró de mí", aunque reconoce que nunca llegó a plantearle esta pregunta.

A pesar de todo, Obregón matiza que "conmigo fue siempre un caballero... Era el hombre perfecto del que nunca me enamoré, como dije en mi libro. Ver en lo que se convirtió dos décadas después me sorprende y me duele".

"Dicen que gracias a mi familia y a otras familias españolas comenzó a labrar su fortuna, pero, cuando yo le conocí, ya era multimillonario", comenta a la revista '¡Hola!'.

Con todas estas declaraciones, la actriz quiere poner punto final a toda la rumorología que ha salido en los últimos días sobre su relación con Epstein.