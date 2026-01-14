Ana Obregón pierde los papeles al defender a Julio Iglesias: "Eso es mentira"

"Soy un truhán, soy un señor", dice una de las canciones más populares de Julio Iglesias. Sin embargo, su vida privada está en el punto de mira tras las denuncias de dos antiguas trabajadoras, quienes lo acusan de haberlas forzado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Estos hechos habrían ocurrido en 2021, cuando el cantante tenía 77 años.

La noticia publicada por 'elDiario.es' y 'Univisión Noticias', después de una investigación de tres años, está en boca de todos. Desde Telecinco se emitió un especial '¡De Viernes!' dedicado al cantante español, en el que Ana Obregón, amiga del artista, no quiso perder la oportunidad de defenderlo públicamente.

La colaboradora de televisión lo conoce bastante bien, ya que estuvo conviviendo con él durante más de dos años. En primer lugar, Obregón se sinceró diciendo: "Yo esta mañana me he levantado con esta noticia y estoy en shock".

Quiso dejar claro que "nadie va a poner en duda la profesionalidad de Julio Iglesias, pero yo quiero hablar de Julio Iglesias como persona porque he convivido con él en su casa, día y noche, durante dos años y medio". La actriz no solo compartió techo con el cantante, sino que también estuvo cerca de su entorno y su personal doméstico.

Julio Iglesias / Archivo

Por esta razón, la televisiva pone en duda el testimonio de las mujeres dominicanas: "Me chocan muchísimo, como cuando dicen que a las dominicanas las trataba mal, que decía que olían mal. Eso es mentira".

Obregón contó que la relación con el personal doméstico en la casa de Miami era cercana y normal: "Tomábamos huevos fritos por la mañana en la cocina con ellas. Si eso es tratar mal al servicio…".

"Lo sabe todo el mundo y lo dice él"

La colaboradora de televisión no dudó en decir que el artista "es un mujeriego", aunque confesó que es algo que ya"sabe todo el mundo", y hasta "lo dice él". No obstante, aseguró que "trataba a todas las mujeres de maravilla".

No entiende todo el ruido mediático que se está generando sin que la Audiencia Nacional determine si existen indicios: "Qué manera tan cruel de hacer este juicio mediático sobre alguien que todavía no ha tenido un juicio".

Ana Obregón, en '¡De Viernes!' / TELECINCO

Además, compartió que el cantante ya estaría tomando medidas legales: "Julio es muy inteligente y me imagino que en estos momentos estará preparando todo el tema de denuncias contra todo el mundo".

En un momento dado, la colaboradora de '¡De Viernes!' estalló: "Yo no soy hombre, pero a vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas o algo". La defensa de Obregón al cantante español está dando mucho de qué hablar en redes, pues consideran que sus declaraciones están fuera de lugar.