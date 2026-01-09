Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Etapa 6 DakarBardghjiViniciusFinal Supercopa de EspañaIñigo MartínezMarc BernalRaphinhaJoao CanceloSimeone ViniciusXabi AlonsoHorarios octavos Copa del ReyBarça - Partizán horarioDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaHaciendaJorge ReySalto de esquí
instagramlinkedin

Famosos

Ana Obregón, foco de las críticas por una imagen de su hijo fallecido con IA: "Escalofriante"

La actriz publicó una imagen de Aless Lequio, fallecido, abrazando a su nieta, Ana Sandra

Ana Obregón se ve obligada a borrar la imagen de su hijo fallecido.

Ana Obregón se ve obligada a borrar la imagen de su hijo fallecido. / Cordon Press

David Cruz

David Cruz

Ana Obregón ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras publicar (y posteriormente borrar) una imagen generada por inteligencia artificial en la que su hijo fallecido, Aless Lequio, aparece abrazando a su nieta, Ana Sandra.

El contenido, que la presentadora describió como "bonito" y emotivo, provocó una fuerte reacción negativa en redes sociales, donde muchos usuarios lo calificaron de "escalofriante".

La actriz y bióloga, que atraviesa una nueva etapa vital desde la llegada de su nieta mediante gestación subrogada, compartió la imagen acompañada del mensaje: "qué bonito esto, ojalá pudiera hacerse realidad".

Sin embargo, lejos de despertar la ternura que ella hubiera imaginado, la publicación abrió un intenso debate sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando se recrea a personas fallecidas.

Un amplio número de usuarios de Instagram y X consideró que la imagen construye un escenario ficticio que puede ser perturbador a largo plazo, especialmente para la menor de edad: "imagínate cuando crezca y vea estas imágenes", comentaban algunos mensajes.

Otras voces críticas fueron más allá y acusaron a Ana Obregón de sobreexponer a la pequeña, que ya ha aparecido en varias portadas de revista, y de instrumentalizar su duelo de forma pública y constante.

Una polémica que se suma a las críticas que la actriz y bióloga reicbió por la gestación subrogada de Ana Sandra y por compartir vídeos en los que se habla a la menor de su padre fallecido o se le anima a llamarlo "papá" al mostrarle fotografías.

Noticias relacionadas y más

¿Y cuál ha sido la solución de Ana Obregón? Eliminar la imagen de su perfil sin muchas explicaciones. Eso sí, en ningún caso se ha borrado sus perfiles de estas redes sociales y sigue compartiendo contenido cotidiano, como si nada de esto hubiera pasado.

TEMAS

  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
  3. El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
  4. Iker Casillas da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero
  5. Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
  6. La reacción de Alice Campello a la presunta amante de Álvaro Morata en Italia: 'Puedo afirmarlo con absoluta certeza
  7. Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
  8. El demoledor mensaje del multimillonario José Elías: 'No hay esperanza y vamos para atrás

Ana Obregón, foco de las críticas por una imagen de su hijo fallecido con IA: "Escalofriante"

Ana Obregón, foco de las críticas por una imagen de su hijo fallecido con IA: "Escalofriante"

Leticia Dolera pide boicotear las cajas de autopago en supermercados: "Nos están aislando"

Leticia Dolera pide boicotear las cajas de autopago en supermercados: "Nos están aislando"

Por qué este tipo de moneda puede venderse fácilmente por cientos de miles de euros

Por qué este tipo de moneda puede venderse fácilmente por cientos de miles de euros

¿Cuánto cobra un gestor comercial en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un gestor comercial en España en 2026? Salario medio y funciones

Alerta en Catalunya con motivo del viento: el Meteocat y Proteció Civil avisan de complicaciones

Alerta en Catalunya con motivo del viento: el Meteocat y Proteció Civil avisan de complicaciones

El viento gana protagonismo en Catalunya: Protección Civil mantiene el plan 'Ventcat' hasta el sábado por la borrasca Goretti

El viento gana protagonismo en Catalunya: Protección Civil mantiene el plan 'Ventcat' hasta el sábado por la borrasca Goretti

El truco invisible de los supermercados para que compres más (y casi nadie lo nota)

El truco invisible de los supermercados para que compres más (y casi nadie lo nota)

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia