Ana Obregón, foco de las críticas por una imagen de su hijo fallecido con IA: "Escalofriante"

Ana Obregón ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras publicar (y posteriormente borrar) una imagen generada por inteligencia artificial en la que su hijo fallecido, Aless Lequio, aparece abrazando a su nieta, Ana Sandra.

El contenido, que la presentadora describió como "bonito" y emotivo, provocó una fuerte reacción negativa en redes sociales, donde muchos usuarios lo calificaron de "escalofriante".

La actriz y bióloga, que atraviesa una nueva etapa vital desde la llegada de su nieta mediante gestación subrogada, compartió la imagen acompañada del mensaje: "qué bonito esto, ojalá pudiera hacerse realidad".

Sin embargo, lejos de despertar la ternura que ella hubiera imaginado, la publicación abrió un intenso debate sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando se recrea a personas fallecidas.

Un amplio número de usuarios de Instagram y X consideró que la imagen construye un escenario ficticio que puede ser perturbador a largo plazo, especialmente para la menor de edad: "imagínate cuando crezca y vea estas imágenes", comentaban algunos mensajes.

Otras voces críticas fueron más allá y acusaron a Ana Obregón de sobreexponer a la pequeña, que ya ha aparecido en varias portadas de revista, y de instrumentalizar su duelo de forma pública y constante.

Una polémica que se suma a las críticas que la actriz y bióloga reicbió por la gestación subrogada de Ana Sandra y por compartir vídeos en los que se habla a la menor de su padre fallecido o se le anima a llamarlo "papá" al mostrarle fotografías.

¿Y cuál ha sido la solución de Ana Obregón? Eliminar la imagen de su perfil sin muchas explicaciones. Eso sí, en ningún caso se ha borrado sus perfiles de estas redes sociales y sigue compartiendo contenido cotidiano, como si nada de esto hubiera pasado.