Ana Obregón expone a Miguel Bosé: "Me lo encontré en la cama"

Ana Obregón es una de las personas más mediáticas de España. La actriz, presentadora y bióloga saltó a la fama tras convertirse en la pareja del cantante español Miguel Bosé. Desde entonces, es una de las mujeres que más protagonismo acapara en las portadas de las revistas del corazón.

La colaboradora de televisión siempre ha mantenido que Bosé "fue mi primer amor, forma parte de mi vida, de mi infancia. Forma parte de mí. Estuvimos juntos cuatro años. Es un hombre con mucho carisma". A pesar de que la relación no llegase a buen puerto, ambos tienen un buen recuerdo.

Ayer, Ana Obregón acudió al programa de 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 para comentar varios temas de la actualidad, pero también para exponer cómo fue su relación con el cantante español.

De primeras, anunció que no era nada fácil ser la novia de Bosé: "Una fan me dio un puñetazo y me rompió un diente. Yo iba por la Gran Vía a presentar una película y me paró para preguntarme si era la novia de Miguel que sí y me partió un diente".

La primera vez que se vieron fue en una fiesta, aunque la actriz desveló que "fui a hablar con él, pero no me hizo ni maldito caso", no fue hasta coincidir en un casting que comenzaron a mantener el contacto.

A partir de ahí, la relación entre ambos fue rodando hasta que el cantante empezó a tener un romance clandestino con Nacho Duato, miembro de su equipo de baile. Los rumores sobre la relación apuntan a que estuvo jugando a dos bandas durante un tiempo, y así lo confirma en la serie de su vida 'Bosé'.

Ana Obregón confesó en Antena 3 cómo ocurrió todo: "Un día fui a Somosaguas y Lucía me dijo que estaba durmiendo, yo le subí el desayuno y me encontré a Miguel con Nacho en la cama", aunque "me dijo que había pasado la noche con un amigo".

No obstante, pensaba que simplemente era un amigo: "No me enteraba de nada, no me lo podía imaginar". A pesar de todo, la televisiva reconoció que "no me enfadé, de hecho nuestra relación siguió y fue de maravilla":