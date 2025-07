Ana Molina, dermatóloga, alerta sobre tomar el sol: "La gente se cree que va a acumular vitamina D en verano para todo el año"

Llega el verano y las playas se llenan de personas tomando el sol. Pero la dermatóloga Ana Molina alerta sobre cómo lo están tomando: "La gente se cree que va a acumular vitamina D en verano para todo el año y no es así".

Y es que, como señala, "ningún dermatólogo te va a decir que no tomes el sol, de hecho, yo creo que probablemente tomo más sol que muchas otras personas, pero no es el tomar o no tomar el sol, es el cómo tomamos el sol".

Molina cuenta que "todos los días me da un poquito de sol, unos 10 ó 15 minutitos, incluso en invierno que ya me cuesta salir con un poco de piel expuesta".

Y en verano, asegura, "lo que no hago es como hace mucha gente, que no me dé un rayo de sol en todo el invierno, porque claro, hace frío, así que voy con cuello vuelto, me voy de la casa, al coche, a la oficina, y que luego llega el verano y bueno, pues vuelta y vuelta como un carabinero, me quemo y y la gente se cree que va a acumular vitamina D en verano para todo el año y no funciona así".

También destaca que el 90 % de la síntesis de vitamina D se produce en la piel, 10 % la obtenemos de los alimentos, destacando que "es muy importante sintetizar vitamina D a través de la piel".

Lo que pasa es que como el sol también nos envejece tanto, pues hombre, yo siempre digo que la cara no es negociable, amiga; y pudiendo sintetizar vitamina D a través de otras zonas del cuerpo que se van a ver menos, como los antebrazos, pues hombre, vamos a intentar proteger la cara".

Estos son los consejos de la dermatóloga: