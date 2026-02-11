Quién Ana Milán, la invitada de hoy de 'El Hormiguero', miércoles 11 de febrero

La actriz y escritora Ana Milán visita este miércoles, 11 de febrero, el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro, 'Bailando lo quiero', ya disponible en librerías. Se trata de su primera novela, un proyecto muy personal en el que se adentra en la ficción para contar la historia de Josi, una mujer mayor que repasa su vida a través de los recuerdos.

Con un tono directo, emotivo y muy personal, la protagonista relata una trayectoria vivida sin perdir permiso y a contracorriente de lo establecido. Algo que sin duda nos recuerda a la propia Ana Milán, conocida por no tener filtros.

Todo sobre Ana Milán, la invitada de hoy de 'El Hormiguero'

Conocida por muchos espectadores por sus papeles en televisión y por su carisma en redes sociales, Ana Milán es una de las actrices más queridas del panorama nacional. Saltó a la fama gracias a series como 'Camera Café' y 'Física o Química' y desde entonces combina su trabajo como intérprete en el teatro, el cine y la literatura.

Su personalidad y su particular forma de contar anécdotas cotidianas la han convertido también en un fenómeno digital, especialmente desde el confinamiento, cuando sus historias improvisadas se viralizaron en redes sociales.

Tras el éxito de sus libros autobiográficos, Milán se lanza ahora a la novela con 'Bailando lo quitao', una historia que combina ironía, ternura y reflexión sobre el paso del tiempo, las decisiones vitales y la libertad personal. Todo ello narrado a través de un personaje femenino con una voz muy potente y reivindicativa.

Durante su entrevista en el programa de Pablo Motos, Ana Milán hablará sobre esta nueva etapa literaria, su proceso creativo y algunas de las experiencias que han inspirado el que se ha convertido su primer salto a la ficción literaria.