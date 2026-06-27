Ana Milán (52 años): "Cada día desayuno pan de calabaza tostado, dos huevos fritos y fruta fresca. Camino mucho, siempre a un paso ligero porque me fascina caminar"

Muchos expertos en nutrición coinciden en la misma premisa: el desayuno es la comida más importante del día. Algo que muchas celebridades siguen a rajatabla al intentar dotarla de ciertos alimentos que aporten energía suficiente como para afrontar el resto de la jornada.

Algo así ocurre con Ana Milán, quien ha desvelado qué desayuna exactamente para mantenerse en plena forma a sus 52 años de edad. Y, según sus declaraciones, no hace falta caer en experimentos raros:

"Desayuno todos los días pan de calabaza tostado con dos huevos fritos y fruta fresca", comentaba la escritora en una reciente entrevista concedida para el programa 'El Hormiguero'.

En este mismo sentido, queda claro que el desayuno de Ana Milán se encuentra muy equilibrado a nivel nutricional: posee una buena cantidad de fibra para favorecer el tracto intestinal, así como proteína suficiente como para quedar saciada después de la comida.

No obstante, Ana Milán es consciente que esto último no basta de cara a mantenerse en un buen estado de salud, dado que también sigue otra máxima: hacer deporte de manera frecuente siempre que puede.

"Camino mucho todos los días. Siempre a un paso ligero porque me fascina caminar. Me da igual que haga frío o calor", comentaba la presentadora para confesar cuál es su actividad física favorita.

Y es que muchos expertos han recalcado los beneficios que toda persona puede obtener si camina cierta cantidad de pasos mínima a la semana; quedando así como una actividad muy útil para mejorar el estado de salud.

Por tanto, se podría decir que Ana Milán sigue al pie de la letra los consejos de los especialistas sobre cómo mejorar la longevidad, poniendo especial énfasis en dos cosas que son más simples de lo que parecen: comer bien y hacer ejercicio.