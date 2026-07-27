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Ana Mena se pronuncia sobre su supuesto romance con Ferran Torres: "No le conozco casi nada"
La cantante de 'A un paso de la luna' respondió a varias preguntas a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas
La selección española celebró por todo lo alto conquistar su segundo Mundial. Uno de los protagonistas de la celebración fue Ferran Torres, autor del gol que dio la Copa del Mundo, quien protagonizó un 'affaire' con Ana Mena, una de las artistas invitadas a la fiesta organizada por la Real Federación Española de Fútbol en Cibeles.
Ambos coincidieron en la celebración de Cibeles, pero también en una fiesta privada celebrada en una de las discotecas más populares de la capital de España, según las distintas versiones que han ido saliendo con el paso de los días.
El periodista Gerard Romero comentó en su canal de Twitch que "solo diré que hubo muy buena química". Asimismo, recordó que la intérprete de 'A un paso de la luna' salió al escenario con el dorsal número 7, el mismo que tiene Ferran Torres con España.
Ana Mena se pronuncia al respecto
Ayer, la cantante a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas respondió a varias preguntas para zanjar por una vez por todas su supuesta relación con el atacante del FC Barcelona.
Desde el primer minuto, la expareja de Óscar Casas estalló contra todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días, especialmente por su supuesto romance con el atacante de Foios. "Tonterías, por Dios", aseguró a los periodistas presentes.
Sobre cuál fue el motivo por el que salió a Cibeles con el dorsal número 7, Mena fue clara: "Pues la que me pusieron, chicos, yo qué sé".
La intérprete no dudó en reconocer que coincidió con el atacante del conjunto azulgrana en la celebración de la selección española, aunque señaló que no fue a una situación distinta a la que vivió con el resto de futbolistas. "Había muchísima gente, hablé con mucha gente", compartió.
Por último, expresó que todo el revuelo generado "es absurdo, de verdad".
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