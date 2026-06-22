FAMOSOS
Ana Mena y Óscar Casas rompen su relación: "Es oficial"
El periodista Javi Hoyos confirmó la ruptura a través de su cuenta de TikTok
Punto final a una de las parejas más mediáticas del momento. Óscar Casas y Ana Mena han roto, según informó el periodista Javi Hoyos a través de su cuenta de TikTok. La relación empezó en verano del 2024, cuando ambos estaban grabando la película 'Ídolos'. La quimíca entre ellos traspasó la pantalla a la vida real y desde entonces han estado siempre juntos.
Sin embargo, cuando comenzaron su romance, decidieron llevarlo con mucha discreción, debido a que ambos son personajes públicos y no querían acaparar las portadas de las revistas del corazón. Aunque esa privacidad duró poco tiempo, pues los pillaron en una calle Madrid dándose un beso a plena luz del día.
El periodista Javi Hoyos explicó en el vídeo publicado en TikTok que "esta noticia me duele mucho darla porque les queremos mucho, les admiramos mucho, nos gustan como pareja...". No obstante, la llama del amor se ha apagado completemante y toda apunta a que no volverá a encenderse.
El copresentador de 'D Corazón', programa de Televisión Española, aseguró que ha podido hablar con el entorno más cercano de la pareja y le han confirmado que "la ruptura es oficial".
Asimismo, el periodista quiso dejar claro que el motivo de la ruptura no lo conoce, pero avisó de que "no han habido terceras personas ni nada raro", debido a que "ha sido un ruptura de mutuo acuerdo".
"Se quieren mucho, pero ambos han decidido que lo mejor era cortar de raíz su relación", señaló el creador de contenido, que cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en TikTok.
Sobre si sus caminos se volverán a encontrar, Hoyos fue claro: "Nunca sabemos... En otras ocasiones se han acabado historias que luego se han retomado, que la vida es muy larga, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura".
Por ahora, ni el hermano de Mario Casas ni la cantante española se han pronunciado sobre la ruptura.
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