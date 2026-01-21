Ana Mena desvela los detalles de como Oscar Casas se enamoró: "Me lo chivaron las de vestuario"

Ana Mena y Oscar Casas són una de las parejas de moda. Este martes por la noche, la cantante y actriz, junto al actor, acudieron al programa de 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Una visita en la que también aprovecharon para presentar su nueva película: 'Ídolos'. La trama consiste en un chico que se llama Edu, un piloto de motos cuya agresividad le pasa factura, pues ningún equipo confía en él.

No obstante, el jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. Su sueño es llegar a la MotoGP, explica.

Durante la entrevista, ambos contararon cómo ha sido trabajar juntos, el proceso de rodaje y el reto que ha supuesto este proyecto para sus respectivas carreras. La cantante y actriz, junto al actor, se conocieron en 2023 durante una campaña de publicidad, reveló el actor, durante una entrevista con GQ.

En verano publicaron una foto desde Marruecos, mientras disfrutaban de sus vacaciones. Desde aquél momento, decidieron no cortarse y hemos ido viendo más de su vida personal. Ambos comparten un proyecto en el que han estado mucho tiempo trabajando. Se trata de una película, 'Ídolos, que se estrena el próximo viernes 23 de enero.

La historia de amor de la pareja

Se conocieron en el rodaje de una marca. Desde el primer día de grabación, ambos destacaron la buena química que existió entre ellos, especialmente durante el mes de ensayos previos en Valencia, que sirvió para prepararse antes de comenzar los cuatro meses de rodaje.

El actor relató que su personaje debía someterse a un exigente entrenamiento en el que la regla era "nada de chicas", lo que complicó aún más el acercamiento entre ellos. Sin embargo, la llegada de Ana Mena al set cambió todo: "El chico y la chica se enamoran. A partir de ahí será la lucha para conseguir su sueño de llegar a MotoGP", explicó Casas, destacando cómo la historia de ficción reflejaba también la atracción que surgió entre ambos.

Durante la entrevista, Óscar comentó que el rodaje fue un auténtico reto, pues tenían que filmar entre carreras reales de motociclismo y solo contaban con unos minutos para completar cada escena. El actor también recordó que su vestuario era tan auténtico que llegó a ser confundido con el piloto Jorge Martín entre los fans, quienes le pedían fotos y lo trataban como a un profesional real del campeonato. Ana Mena, por su parte, explicó que interpretaba a una tatuadora y que, antes del rodaje, no tenía tatuajes, aunque tras la experiencia decidió hacerse uno. Además, mencionó con humor que le gustaría intentar tatuar a su pareja algún día, mostrando complicidad y cariño por Casas fuera de cámara.

Química desde el primer momento

Sobre la relación entre ambos, Óscar confesó que desde el primer momento sintió una conexión especial con Ana, aunque ella no se dio cuenta de sus sentimientos. "Me lo chivaron las de vestuario", contó entre risas, señalando que fue durante una fiesta en Italia cuando se enteró de que ella aún no había percibido el interés romántico del actor.

Ambos hablaron de las virtudes y defectos del otro. Ana destacó que Óscar es "puro amor", muy familiar y atento, aunque reconoce que tiene dificultades para organizar su tiempo.

Óscar, en cambio, contó con humor que Ana se pone nerviosa cuando cocina y necesita mucho tiempo y utensilios, aunque siempre consigue un resultado espectacular.