Ana Martín no se calla tras el rechazo a la jornada laboral reducida de Yolanda Díaz

La propuesta de reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas (que lleva ya sobre la mesa bastante tiempo) ha estado en boca de todos y ha sido objeto de debate durante los últimos días debido a que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda en el actual Gobierno de España, rechazó esta propuesta.

Esto ha generado mucho debate, como decimos, y una de las que menos se ha callado ha sido la periodista Ana Martín.

En una de las últimas emisiones del programa "La Roca" en La Sexta hablaron de este mismo tema, y la mencionada periodista participó primero lanzando una puya a Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, ya que rechazó la propuesta junto a Vox y PP.

“Junts ha votado lo que es, que es el partido representante de la patronal catalana, lo que era raro era pensar que Junts iba a estar en la mayoría que lo fue de investidura”, comentó Ana Martín.

Luego fue cuando habló de la decisión que tomó Yolanda Díaz al rechazar esta propuesta: “Creo que le pudo la precipitación a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y eso se lo dijo incluso el ministro de Economía, que era partidario de esperar”, aseguró la periodista.

“Estoy convencida de que el PSOE ha tomado nota y este proyecto de ley no volverá a salir del Consejo de Ministros sin tener una mayoría clara en el Congreso.

No va a salir adelante en lo que queda de legislatura”, concluyó tajante. Solo queda ver que, en caso de eso ser así, cuánto tiempo pasa de aquí a que el proyecto de ley vuelva a hacer acto de presencia en el Consejo.