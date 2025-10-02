Ana Luzón, experta en nutrición, recomienda qué desayunar para que la glucosa no suba tanto y caiga de golpe

La glucosa en sangre, o azúcar en la sangre, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. Proviene de los alimentos que consume. Su cuerpo descompone la mayor parte de ese alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo.

A veces, suceden los picos de glucosa, cuando los niveles de azúcar en sangre suben rápidamente por encima del rango objetivo. En general, se considera hiperglucemia cuando los niveles de glucosa en ayunas están por encima de 130 mg/dL o superan los 180 mg/dL dos horas después de comer.

La experta en nutrición y dietética, Ana Luzón, comenta estos picos de glucosa y desmiente el argumento habitual de las redes sociales que hablan de evitar a toda cosa la subida de la glucosa. "La realidad es que cada vez que comemos, la glucosa en sangre sube. Eso no es un fallo del cuerpo: es justo lo que tiene que pasar, porque la glucosa es la gasolina de nuestras células", afirma Luzón.

"El problema no es que la glucosa suba, sino cómo de alto sube (la magnitud del pico), cuánto tarda en volver a niveles normales. Y la cuestión, insiste Luzón es que "cuando tenemos buena salud metabólica, la insulina hace su trabajo y la glucosa regresa a su rango en un par de horas. Nuestro cuerpo está diseñado para ello". Si esas subidas y bajadas de glucosa son muy frecuentes, muy bruscas y sostenidas en el tiempo, sí pueden asociarse a más hambre, fatiga o, a largo plazo, a riesgo metabólico.

¿Qué hay que desayunar?

La especialista aclara que no es un desayuno aislado el que afecta la salud, sino los hábitos mantenidos en el tiempo, como una dieta deficiente y la falta de actividad física. Por eso, no hay que temerle a alimentos como la fruta, el pan o los cereales integrales; lo importante es cómo se combinan y el estilo de vida que se lleva en general. La clave está en lograr un equilibrio entre lo que se come y el movimiento diario.

"No hay un desayuno perfecto para todo el mundo, pero te cuento lo que suele funcionarme: tostadas integrales con aguacate, tomate y tortilla con sofrito de cebolla y pimientos, o un bol con proteína, semillas de lino, crema de cacahuete, frutos rojos, plátano y cereales integrales (avena previamente hidratada o copos de maíz sin azúcar)".

Respecto a entrenar en ayunas, la experta explica que lo fundamental no es si se come antes o no, sino la comida posterior al ejercicio. Después de entrenar, el cuerpo necesita recuperar glucógeno y reparar tejidos, por lo que ese desayuno o primera ingesta se convierte en una comida de recuperación. Así, la atención debe ponerse en la calidad de los alimentos elegidos y no tanto en la rigidez de los horarios.

Ana Luzón recuerda que un desayuno ocasional a base de bollería o zumo no genera un problema grave. Puede provocar hambre o cansancio en pocas horas, pero no tiene consecuencias a largo plazo si la dieta habitual es equilibrada. "Lo que daña no es el cruasán del domingo, sino que el 80 o 90% de tu dieta esté basada en ultraprocesados". Así que "disfrutar de un desayuno dulce de vez en cuando no arruina nada. Al contrario, forma parte de la flexibilidad que hace sostenible un estilo de vida saludable", insiste.