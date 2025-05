Ana Julia Quezada destapa toda la verdad sobre sus relaciones sexuales con un funcionario en prisión

La desaparición de Gabriel Cruz, la tarde del 27 de febrero de 2018 en la localidad almeriense de Las Hortichuelas, volcó a toda España en hallarlo, siendo la mayor búsqueda coordinada. Su paradero desconocido duró doce días hasta que lo encontraron asesinado en el vehículo de Ana Julia Quezada, la pareja del padre del menor.

La Guardia Civil la detuvo mientras transportaba el cadáver a su casa, ya que la llevaban siguiendo desde hace tiempo. Sin embargo, Ana Julia confesó el asesinato dos días después de su detención. Respecto al delito, el jurado consideró que se trató de una muerte alevosa y se le impuso la pena de prisión permanente revisable.

La vida en la cárcel de Brieva (Ávila) no está siendo nada fácil para Ana Julia por la convivencia con los presos. Aunque, se desveló que estaba teniendo varios privilegios dentro de prisión. Por este motivo, una jueza está investigando a un funcionario porque se sospecha que le facilitó un teléfono móvil a cambio de sexo.

Una de las presas declaró a la Guardia Civil que la asesina de Gabriel había mantenido relación con tres funcionarios y un trabajador de cocina: "Entraban funcionarios a la celda contigua a la mía, donde estaba Ana, para mantener esos encuentros".

Aparte, Ana Julia habría grabado los actos sexuales con varios trabajadores de la prisión para chantajear a la dirección de la cárcel de Brieva con el objetivo de su traslado a otro módulo de Barcelona.

El programa de 'Vamos a Ver' tuvo acceso a las declaraciones de la asesina de Gabriel, donde confirma las relaciones sexuales con un funcionario. Además, la presa habría recibido regalos como chocolates, perfumes o cremas.

Ana Julia reveló si era de forma consentida: "A veces sí, y a veces no". La principal explicación que dio era que "no le podía decir que no, porque es un funcionario".

Ella tenía relaciones sexuales cuando "él tenía guardia, por las noches y cuando entraba a las tres de la tarde, que estaba solo, hasta las cinco, que entraba su compañero". Aunque, desmintió que él le hubiese dado todos los regalos:"Me lo proporcionó otra persona, que trabajaba en la cocina".

A lo que respecta a las grabaciones de las relaciones sexuales, Ana Julia contó que había sido objeto de "videos y fotos de mis partes íntimas". En todo momento, la rehén negó haber grabado las relaciones.