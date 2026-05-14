Ana, jubilada (87 años): "Mi marido es el que lleva las cosas y él sí cobra, pero yo no"

En ocasiones, hay personas en edad de jubilación que no han conseguido la prestación debido a una situación irregular o falta de gestión. De hecho, es la situación de una generación que se dedicó al negocio familiar o al cuidado del hogar.

Por este motivo, algunas personas mayores dependen de la pensión de sus cónyuges para evitar la vulnerabilidad económica. Así es el contexto de Ana, una jubilada de 87 años, cuya única fuente de ingresos proviene de la prestación de su marido.

En este sentido, la jubilada ha concedido una entrevista al medio especializado de 'Noticias Trabajo'. Durante la conversación, la mujer ha explicado la realidad de miles de ciudadanos en nuestro país.

Imagen de una mujer jubiladas / .

"Yo soy jubilada, pero jubilada por la edad que tengo, porque de pensión no cobro nada de nada. Mi marido es el que lleva las cosas y él sí cobra, pero yo no", detalla ante las cámaras del sitio mencionado.

Posteriormente, la periodista pregunta a la jubilada cuál es su vida laboral. "Con él, en el despacho", afirma Ana. Según explica sobre la prestación, Ana asegura que "nunca he ido a rogar, a que me la dieran".

Por fortuna, el matrimonio lleva una vida estable con sus ingresos: "Sí, sí, vivo bien, no tengo ningún problema. Nadie me ha dicho que no la pidiera. Solo que mi marido se ha ocupado de que en casa no falte nada".

A continuación, la entrevistada ha hecho una reflexión sobre la situación y los costes actuales: "La vida la veo cara para gente que tiene que buscarse la vida sola, sin nadie que le aporte nada. Creo que está muy caro todo y no sé como pueden salir adelante".

Finalmente, las circunstancias pueden cambiar según el contexto personal y familiar de cada familia. "Si tienen hijos, padres mayores, bueno, si tienen pensión, pues bueno... esto se debería mirar", sentencia Ana.