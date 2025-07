Ana Guerra, Cat y Plex: Todas las sorpresas del concierto de Aitana en el Estadi Olímpic de Barcelona

Qué poco se pensaba esa joven Aitana que entraba a la casa de 'OT' en 2017 que ocho años más tarde llenaría el estadio de su casa, en Barcelona, con 48.000 almas cantando sus letras y vibrando con cada una de las sorpresas que tenía preparadas.

El concierto de este sábado fue especial al suponer el inicio de su gira 'Metamorfosis Season' en la que repasa su trayectoria hasta el momento, tomando como referencia los cuatro álbumes que ha publicado desde su explosión en el panorama musical pop español.

Aitana tenía ganas de empezar por todo lo alto y lo demostró con creces. Para empezar contó con la voz de la artista emergente catalana Julieta para ir abriendo boca del 'show' que llegaría minutos más tarde y que ha dejado numerosos vídeos en las redes sociales del público entusiasta.

La catalana pensó en todos sus fans. También a los que la siguieron desde su explosión en la televisión, por eso invitó a su amiga de la academia, Ana Guerra, para arrancar el concierto con 'Lo malo', el primer gran 'hit'. Este dueto supuso el reencuentro del dueto después de siete años.

Tampoco podía faltar su flamante pareja sentimental, el creador de contenido Plex, que no dudó en subir al escenario para demostrar por qué su actividad se desarrolla en internet y no sobre la tarima, bailando la reconocible coreografía de 'Las babys'. Aunque inicialmente fueron reticentes a mostrarse juntos en público, su romance era un secreto a voces y terminaron dándolo a conocer en una reciente publicación en Instagram.

Tras la última temporada del FC Barcelona, precisamente en el Estadi Olímpic de Montjuïc que llenó Aitana, algunos le criticaban que no mencionase nada al respecto, siendo una persona criada cerca de la capital catalana. Por eso, aprovechando que ahora el club tiene mascota, Cat, esta no dudó en subirse consigo ante todo el mundo, aunque por la reacción de la cantante podría ser algo que ni ella misma supiera que iba a pasar.

En Catalunya también se ha criticado el hecho de que no haya sacado ninguna canción en catalán, siendo este uno de sus idiomas. Por eso, la artista invitó a Josep Montero, el cantante de uno de los grupos más seguidos en el territorio, Oques Grasses, para interpretar su tema más conocido, 'La gent que estimo', algo que fue muy celebrado entre sus fanáticos catalanes.

Sin embargo, esta no fue la única interacción en esta lengua, pues también cantó la icónica canción de Sau, 'Boig per tu', que ya versionó Shakira en 2014 cuando estaba con Gerard Piqué y como guiño a la tierra que la acogió durante todos esos años. Para ello, subió al escenario uno de los miembros de la banda, Pep Sala y acompañó a la de Sant Climent de Llobregat.

Críticas por la falta de visibilidad y el sonido

No obstante, no todo fue de color de rosa (o azul, según su iconografía) y el espectáculo también suscitó críticas por parte de gente del público que no quedó satisfecha con algunas cosas. Por ejemplo, quienes se encontraban más cerca del escenario se quejaron de que la visibilidad no era la mejor y que algunos elementos interrumpían la visión.

También acumuló críticas el sonido, que no funcionó correctamente durante todo el espectáculo e impidió que se escuchara la voz de la cantante en algunas ocasiones. Este hecho provocó una profunda decepción en Aitana, a quien muchos notaron visiblemente afectada después de las pruebas de sonido previas.