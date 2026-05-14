Ana Asensio, psicóloga: "Las personas que siempre sostienen a los demás suelen esconder un agotamiento emocional profundo"

Son muchos los expertos en salud mental que alertan sobre el desgaste psicológico que sufren aquellos que cargan constantemente con los problemas de aquellas personas que los rodean.

Ana Asensio, psicóloga y doctora en Neurociencia, ha puesto el foco en este comportamiento emocional que afecta a muchas personas acostumbradas a ser "el pilar" de su entorno familiar, laboral o afectivo. Si a tí también te pasa, recomiendo que sigas leyendo.

Según explica la especialista, detrás de quienes aparentan fortaleza constante suele existir una historia marcada por la hiperresponsabilidad emocional aprendida desde la infancia: "las personas que siempre sostienen a los demás suelen tener una historia en común. Aprendieron muy pronto que no podían fallar y que ser vulnerable tenía un coste", señala.

La psicóloga advierte de que este patrón acaba generando un estado permanente de alerta emocional. Muchas de estas personas crecieron sintiendo que tenían que resolver problemas, cuidar de otros y no mostrar debilidad.

Imagen de archivo para ilustrar temas de salud mental y depresión / Sport.es

Con el paso de los años, el cerebro automatiza este mecanismo hasta convertirlo en una forma habitual de relacionarse con el mundo.

Ana Asensio explica que la amígdala, una de las estructuras cerebrales relacionadas con la gestión del miedo y las emociones, puede acostumbrarse a anticipar peligros continuamente. Esto provoca que el sistema nervioso permanezca en tensión constante, dificultando la capacidad de pedir ayuda.

"Te vuelves la persona fuerte a base de coraza, de no pedir, incluso cuando estás rota por dentro", afirma. Este comportamiento suele mantenerse cuando somos adultos y hace que muchas personas sientan culpa al descansar, delegar o reconocer que no pueden con todo.

El problema es que la neurociencia insiste en que este modelo emocional no es fortaleza real, sino una adaptación aprendida para sobrevivir en aquellos entornos donde no era seguro mostrar fragilidad.