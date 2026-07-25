Ana (87 años) jubilada: “No cobro nada de nada. Mi marido es el que lleva las cosas y él sí que cobra. Pero por la pensión, ni un céntimo”

Cumplir la edad de jubilación no significa empezar a cobrar automáticamente una pensión. Ana tiene 87 años y asegura que nunca ha recibido una prestación propia por una razón sorprendente: jamás llegó a solicitarla. Aunque por fortuna nunca le ha hecho falta.

Así es la historia de Ana, que a sus 87 años no cobra pensión alguna

"Mi marido es el que lleva las cosas y él sí sé que cobra", asegura la mujer de 87 años. Según explica, su marido trabajaba anteriormente como abogado, pero más allá de eso ella no lleva absolutamente nada de las cuentas.

Ana comenta que cuando trabajaba lo hizo siempre junto a su marido, en el despacho. Asimismo, también aclara que el motivo de que no esté cobrando pensión pese a su edad es que nunca ha ido a reclamarla como tal.

La mujer indica que a pesar de no tener jubilación propia, vive perfectamente de la pensión de su marido. Es decir, afortunadamente en el caso de Ana no estamos ante uno de esos escenarios en que la ausencia de una pensión (o una pensión tirada a la baja) acaba afectando al día a día de la persona.

Para disipar dudas, Ana aclara que ni su marido ni nadie le ha dicho nunca que no vaya a reclamar una pensión. Pero dado que su marido se ha asegurado de que nunca les falte de nada, no ha contemplado la necesidad de tener que ir a reclamar su pensión.

Imagen de una mujer jubilada / sport

En su día a día no tienen problema de ningún tipo porque, más allá de la pensión del marido, Ana comenta que han sabido ahorrar para cuando fueran mayores. Es decir, tienen un dinero acumulado que ahora les está ayudando a vivir sin dificultades.

Dicho esto, no es como que Ana no pueda hacer y deshacer con el dinero; asegura que ella tiene su propia tarjeta y que puede ir al banco a sacar dinero cuando le apetezca, pero en su caso no le gusta tanto sacar dinero como meterlo.

¿Por qué en España nadie piensa en la jubilación hasta que es tarde? / Cortesía

A pesar de su situación, que muchos podrían considerar cómoda, a Ana no le falta empatía: "La vida está muy cara", y habla sobre todo para aquellas personas que, a diferencia de su caso, deben buscarse las cosas por sí solas.

"A los jóvenes les diría que estudien mucho", declara Ana. Cree que tener una carrera y formación adecuada es algo que puede ofrecer una mayor seguridad económica ya no solo de presente, sino que incluso permita que generaciones posteriores puedan salir adelante sin problemas.

La historia de Ana refleja una realidad poco habitual: ha alcanzado los 87 años sin solicitar una pensión propia porque los ingresos y ahorros del matrimonio siempre han cubierto sus necesidades. Su caso, sin embargo, también recuerda la importancia de conocer los derechos adquiridos durante la vida laboral, ya que una prestación no suele reconocerse automáticamente por haber alcanzado la edad de jubilación.