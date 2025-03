El amor que hizo dudar al Papa Francisco de su fe

El Papa Francisco se ha convertido en un tema de discusión regular durante las últimas semanas tras ser ingresado al hospital Agostino Gemelli por una infección polimicrobiana. Desde el 14 de febrero, la Santa Sede ha actualizado constantemente el estado de salud de Bergoglio, sobre quien ha empezado resurgir historias y anécdotas de su vida.

Entre las más destacadas, resalta su narración sobre cómo, cuando era joven, un amor secreto en su etapa en el seminario del barrio Villa Devoto le hizo dudar de su fe. "Durante el seminario tuve un pequeño enamoramiento: es normal, de lo contrario no seríamos seres humanos. Estaba en la boda de uno de mis tíos y quedé deslumbrado por una chica", explicó el Papa en su libro.

"Realmente me hizo dar vueltas la cabeza por lo hermosa e inteligente que era. ¡Durante una semana tuve su imagen siempre en mi mente y me costaba orar! Luego por suerte pasó y me dediqué en cuerpo y alma a mi vocación", prosiguió en sus líneas, donde también comentó que antes llegó a incluso tener una pareja.

"Ya había tenido novia en el pasado, una chica muy dulce que trabajaba en el mundo del cine y que luego se casó y tuvo hijos", mencionó, haciendo referencia a Amalia Damonte, cuyos padres le prohibieron continuar saliendo con Bergoglio. "Jorge era una persona que, siendo niño, era grande, maduro, una maravilla de muchacho. Jugábamos en las aceras o en los parques de la zona al agua, a la rayuela, bailábamos... Algo muy lindo", explica Damonte.

"Éramos muy humildes y amábamos a los pobres, en eso éramos almas gemelas. Me envió una 'cartita' con un dibujo y un tierno mensaje: 'si no me caso con vos, me hago cura'. Y es lo que ocurrió", sentencia en las declaraciones que realizó a un medio de Buenos Aires, dando testimonio de la gran voluntad y dedicación del Papa Francisco a su labor.