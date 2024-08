Un amigo de Daniel Sancho revela detalles de sus relaciones amorosas: "Otra mentira"

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, se encuentra en prisión a la espera de la sentencia final en Tailandia. El joven de 30 años confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto de 2023.

El juicio del chef empezó el pasado 9 de abril y se alargó hasta el 2 de mayo. El joven está acusado de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción del pasaporte de Edwin Arrieta. Será el próximo jueves 29 de agosto cuando se conozca la resolución final.

El medio 'Informalia' ha publicado unas declaraciones de un amigo de Daniel en las que desvela información sobre las relaciones amorosas del hijo del actor: "No era Laura pero tampoco Alba. No iba a casarse, que supiéramos nadie de su círculo unos días antes de irse a Tailandia. Laura, que pertenece a una familia forrada, había roto con él meses atrás después de 'medio vivir juntos' en el piso de Daniel en la zona de Clara del Rey e intentarlo pero con varias crisis".

El testigo ha asegurado que Laura ni se encerró en su casa como se dijo hace varios meses, ni estaba con Sancho: "Es otra mentira: ni se iban a casar ni tampoco se encerró. Es verdad que tanto Laura como su madre han extremado las precauciones y resortes legales para evitar a toda costa que saltase la identidad de la ex (...) Se quedó en shock cuando lo supo, como todos, y además está lo de los mensajes de él desde allí y eso, porque se hablaban, pero no estaban juntos y por supuesto no se iban a casar".

Sancho comentó a la policía tailandesa que tenía novia, pero se trataba de Alba, una joven con la que coincidió en Ibiza y Formentera a finales de julio, aunque hubo confusiones: "Muchos pensaron que se refería a Laura, la persona con la que compartió una relación de casi cinco años, pero con la que había roto semanas antes del crimen. Fue ella quien acabó con la relación, aunque quedaron como amigos y se mensajeaban".

El chico ha explicado que la abuela de Daniel "está rota, destrozada", ya que es como una "segunda madre para él" con la que se veía, mínimo, una vez a la semana: "Es una mujer muy dura a pesar de su edad, pero esto es demasiado. Ella es sin duda y junto con sus padres la persona que más ha sufrido y está sufriendo con esta tragedia familiar".