Amenazan con una multa de hasta 60.000 euros a un grupo de jubilados por una tradición que llevan años repitiendo

Un grupo de jubilados del hogar del pensionista de Santutxu, en Bilbao, se ha llevado un importante susto después de recibir la advertencia de que podrían enfrentarse a una multa de hasta 60.000 euros si continúan organizando sus habituales partidas de bingo.

La actividad, que llevaba tiempo formando parte de las tardes de ocio del centro, consiste en jugar con cartones de apenas 20 céntimos. Sin embargo, las autoridades consideran que esta práctica podría suponer una infracción al desarrollarse fuera de un establecimiento autorizado para el juego.

La amenaza de hasta 60.000 €

La polémica ha llegado hasta el programa En boca de todos, que se ha desplazado al lugar para conocer de primera mano la versión de los afectados. Rosa Raimundo, presidenta del hogar del jubilado, ha explicado la preocupación que generó la visita de la Ertzaintza y ha reconocido que "una sanción de esa cuantía sería imposible de asumir para la asociación."

Los propios pensionistas también han mostrado su indignación, insistiendo en que el objetivo de estas partidas nunca ha sido obtener beneficios económicos, sino disfrutar de un rato de entretenimiento y convivencia.

Para muchos de ellos, el bingo es simplemente una excusa para reunirse, socializar y combatir la soledad, algo que consideran especialmente importante a su edad.

Imagen de una jubilada / SPORT

Al otro lado de la polémica, la presidenta del centro ha reconocido que la situación les ha dejado completamente desbordados. Asegura que no dispone de recursos para afrontar una sanción que podría alcanzar los 60.000 euros, una cifra que considera inasumible para la entidad.

La indignación también se ha extendido entre los jubilados que participaban en las partidas de bingo. Muchos insisten en que nunca hubo ánimo de lucro y que el único objetivo era reunirse para compartir una tarde de ocio y compañía, una actividad que llevaban realizando como una forma de combatir la soledad y fomentar la convivencia entre personas de la misma edad.