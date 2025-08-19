La amenaza invisible en los aeropuertos: así pueden robar datos de tu móvil mientras cargas la batería

En medio del bullicio de un aeropuerto, encontrar un puerto USB libre para cargar el teléfono parece un pequeño milagro.

Entre vuelos, colas y maletas, esos puntos de energía se presentan como salvavidas para viajeros con la batería al límite. Pero lo que muchos no saben es que, junto a la electricidad, por ese mismo cable también pueden circular datos.

El riesgo tiene nombre: juice jacking. Este método consiste en manipular un puerto USB público para que, mientras carga la batería, también acceda a la memoria del dispositivo. A través de esa conexión, un atacante podría copiar información, instalar software malicioso o incluso abrir una puerta de acceso remoto.

No con enchufes de pared

El peligro está en el canal de datos que permite el conector USB, no en la corriente eléctrica en sí. Un enchufe tradicional de pared, usado con el cargador propio, solo transmite energía.

En cambio, un puerto USB puede transmitir tanto electricidad como datos, lo que lo convierte en un posible punto de entrada para ataques.

Protegerse no requiere conocimientos técnicos avanzados. Algunas recomendaciones efectivas son:

Usar siempre el cargador y adaptador propios en un enchufe de pared.

en un enchufe de pared. Llevar cables “solo carga” que bloqueen la transmisión de datos.

que bloqueen la transmisión de datos. Utilizar adaptadores llamados USB data blockers , que cortan físicamente las líneas de datos del cable.

, que cortan físicamente las líneas de datos del cable. Activar la opción “solo cargar” en el teléfono, si está disponible, al conectarse a un USB público.

Más vale prevenir

No todos los puertos USB públicos están comprometidos, pero la dificultad para distinguir uno seguro de otro peligroso hace que la precaución sea la mejor estrategia.

En un entorno donde los teléfonos almacenan datos personales, contraseñas y acceso a cuentas bancarias, unos segundos para elegir cómo y dónde cargarlos pueden evitar problemas que se manifiesten mucho después del viaje.