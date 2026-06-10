Los sociólogos coinciden: los españoles nacidos en los años 50 y 60 no comenzaron a trabajar tan pronto por vocación

En 2023 se publicó el libro 'La entrada en la vida adulta de hombres y mujeres a través de las generaciones en España (1920-2000)', elaborado por uno de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En esta publicación, se presentan los resultados del análisis obtenido por los datos del módulo de encuesta del CIS 'Biografías de Emancipación, Generaciones y Cambio Social en España'.

La investigación tenía como objetivo recoger información sobre las trayectorias vitales en la juventud de varias generaciones. Según el libro, los cambios más importantes se concentran entre las personas nacidas hasta 1959 y las nacidas después.

Habitualmente, existe la creencia de que las personas nacidas entre 1950 y 1960 comenzaron antes a trabajar. Especialmente, en comparación con la edad que los jóvenes actuales se incorporan al mercado laboral.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / .

No obstante, la sociología apunta que esta precocidad no fue resultado de ambición o vocación. En su lugar, comenzar a trabajar tan pronto fue el resultado de un contexto familiar, educativo y económico.

Durante aquella época, los hijos solían ayudar en los negocios familiares para aportar ingresos adicionales. Ahora bien, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad familiar tenían un papel fundamental.

Por otra parte, el estudio señala que las personas nacidas entre las décadas 50 y 60 tenían un acceso limitado a la educación. En este sentido, seguir los estudios superiores requería un esfuerzo económico muy diferente al que supone hoy en día.

Actualmente, son muchos los jóvenes que están obligados a realizar cuatro años de grado más uno de especialización. Por este motivo, el contexto es clave para entender la situación de las distintas generaciones.