Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezLamine YamalJulián Álvarez BarçaBarça - La Laguna TenerifeIslandia - EspañaArgentina - IslandiaHéctor FortEtapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026AyusoMercado de fichajesMárquezNoticias BarçaCuándo juega EspañaMéxico - SudáfricaInauguración Mundial 2026Horarios F1 BarcelonaCuándo pelea TopuriaSinnerTopuriaJuanma CastañoSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SOCIOLOGÍA

Los sociólogos coinciden: los españoles nacidos en los años 50 y 60 no comenzaron a trabajar tan pronto por vocación

La investigación tenía como objetivo recoger información sobre las trayectorias vitales en la juventud de varias generaciones

Un grupo de jubilados.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En 2023 se publicó el libro 'La entrada en la vida adulta de hombres y mujeres a través de las generaciones en España (1920-2000)', elaborado por uno de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En esta publicación, se presentan los resultados del análisis obtenido por los datos del módulo de encuesta del CIS 'Biografías de Emancipación, Generaciones y Cambio Social en España'.

La investigación tenía como objetivo recoger información sobre las trayectorias vitales en la juventud de varias generaciones. Según el libro, los cambios más importantes se concentran entre las personas nacidas hasta 1959 y las nacidas después.

Habitualmente, existe la creencia de que las personas nacidas entre 1950 y 1960 comenzaron antes a trabajar. Especialmente, en comparación con la edad que los jóvenes actuales se incorporan al mercado laboral.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / .

No obstante, la sociología apunta que esta precocidad no fue resultado de ambición o vocación. En su lugar, comenzar a trabajar tan pronto fue el resultado de un contexto familiar, educativo y económico.

Durante aquella época, los hijos solían ayudar en los negocios familiares para aportar ingresos adicionales. Ahora bien, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad familiar tenían un papel fundamental.

Por otra parte, el estudio señala que las personas nacidas entre las décadas 50 y 60 tenían un acceso limitado a la educación. En este sentido, seguir los estudios superiores requería un esfuerzo económico muy diferente al que supone hoy en día.

Noticias relacionadas y más

Actualmente, son muchos los jóvenes que están obligados a realizar cuatro años de grado más uno de especialización. Por este motivo, el contexto es clave para entender la situación de las distintas generaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tenso cara a cara entre Toni Freixa y José Luis Sánchez en 'El Chiringuito': 'Ya está bien de victimismo
  2. El Papa León XIV bromea en su llegada a Barcelona: 'Yo soy 'blanco', hay que tener cuidado
  3. Confirmado por la Seguridad Social: los trabajadores con más de 44 años cotizados perderán hasta un 12% si adelantan la jubilación
  4. Georgina Rodríguez da el salto a la televisión: este será el programa que presentará
  5. Ya es oficial: el BOE confirma la nueva tasa de alcohol y drogas al volante con controles récord en España
  6. Ya es oficial: Hacienda no cobra impuestos a los hijos por residir 'gratis' en la vivienda familiar
  7. Aparece por primera vez un tiburón blanco adulto en el Mediterráneo
  8. Precio de la luz para mañana, martes 9 de junio: las horas más baratas y más caras

Los sociólogos coinciden: los españoles nacidos en los años 50 y 60 no comenzaron a trabajar tan pronto por vocación

Los sociólogos coinciden: los españoles nacidos en los años 50 y 60 no comenzaron a trabajar tan pronto por vocación

Gonzalo Bernardos lanza una advertencia sobre la subida del IVA en bares y restaurantes: "Si pasa, prepárense"

Gonzalo Bernardos lanza una advertencia sobre la subida del IVA en bares y restaurantes: "Si pasa, prepárense"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

Precio de la gasolina y diésel hoy, 10 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 10 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, miércoles 10 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 10 de junio: las horas más baratas y más caras

Breathwork frente al mar en Barcelona: la segunda edición del evento wellness de Superlativa

Breathwork frente al mar en Barcelona: la segunda edición del evento wellness de Superlativa