Amara Aladel, médica: "El ayuno intermitente ofrece más que pérdida de peso: también mejora la salud"

El ayuno intermitente se ha posicionado como una de las tendencias dietéticas más seguidas en los últimos años. Esta práctica, centrada principalmente en la pérdida de peso, ha ganado atención entre profesionales de la nutrición por su impacto social y los posibles beneficios para la salud.

Desde el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa) explican que no se trata de dejar de comer, sino de organizar las comidas en franjas horarias específicas. Según esta pauta, se come durante periodos de entre 8 y 12 horas, ayunando el resto del día.

No obstante, es fundamental considerar varios aspectos antes de adoptar este tipo de dieta, ya que una mala práctica puede afectar negativamente a la salud.

Así lo advierte la doctora Amara Aladel en sus redes sociales. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la médica especialista en medicina familiar y comunitaria ofrecía algunas recomendaciones sobre cómo llevar a cabo el ayuno intermitente de forma segura.

Una recomendación, no una obligación

Eso sí, la doctora insistía en que se trataba solo de recomendaciones generales y que, en ningún caso, deben sustituir la valoración médica, ya que cada persona tiene necesidades distintas. Lo primero que quiso subrayar es que el ayuno intermitente no debe considerarse como una dieta. “Se trata de no comer durante un periodo determinado y concentrar las comidas en unas pocas horas”, explicaba. También señaló que, aunque ahora sea una tendencia, la ciencia lleva años investigando sus posibles beneficios para la salud.

El problema, según Amara Aladel, es que muchas personas no comprenden bien qué es ni cómo se realiza correctamente el ayuno intermitente. “Creen que cuanto más tiempo sin comer, mejor, o que comer menos es más efectivo. Y no es así en absoluto”, advertía. La médica también recordaba que “el ayuno intermitente no es solo una estrategia para perder peso, sino que ofrece múltiples beneficios para la salud”.

“Cuando el ayuno se realiza de forma adecuada, el cuerpo entra en un proceso de reparación, se reduce la inflamación, el intestino se equilibra y el cerebro produce BDNF, una proteína que mejora el aprendizaje, potencia la memoria y protege la función mental a largo plazo”, explicaba.

Además, este tipo de alimentación favorece una mejor concentración, digestiones más ligeras y un metabolismo más saludable.