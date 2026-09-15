Amancio Ortega (90 años): "Lo que más siento de mi infancia es no hablar inglés, no tenía tiempo para estudiar porque trabajaba las 24 horas del día"

Amancio Ortega es una de las personas más ricas del planeta, pero su trayectoria empresarial comenzó muy lejos de las grandes oficinas y las cifras millonarias. El fundador de Zara dejó los estudios siendo muy joven para empezar a trabajar y terminó construyendo uno de los mayores imperios textiles del mundo. Ahora, a sus 90 años, reconoce que hay una decisión de su juventud de la que todavía se arrepiente: no haber aprendido inglés.

La confesión procede de la periodista Covadonga O'Shea, que conoció personalmente al empresario cuando viajó hasta Arteixo en 1990 para entrevistarlo. Aquella visita dio comienzo a una relación profesional que se prolongó durante décadas y que posteriormente quedó plasmada en el libro "Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara". Según recuerda O'Shea, el propio Ortega explicó cómo su dedicación al trabajo terminó dejando poco espacio para los estudios.

Amancio Ortega y su esposa, Flora Pérez, el pasado diciembre. / Cabalar

"No tenía tiempo para estudiar porque trabajaba las 24 horas del día. Lo que más siento después de tantos años es no hablar inglés", reconoció el empresario. Una carencia que podría parecer especialmente llamativa teniendo en cuenta que terminó convirtiendo una pequeña empresa gallega en un grupo con presencia internacional. Sin embargo, Ortega encontró otra forma de suplir aquello que no había aprendido en las aulas.

"El resto lo voy supliendo a base de escuchar mucho y de aprender de quienes me rodean", explicó. Esa frase resume bastante bien la filosofía que ha acompañado al fundador de Inditex durante toda su trayectoria. Frente a una formación académica tradicional, Ortega apostó por observar, preguntar, escuchar a las personas que sabía que tenían más conocimientos que él y aprender directamente de la experiencia.

Amancio Ortega dona un fondo de 100 millones / 5

Su historia comenzó en unas circunstancias muy diferentes a las que suelen acompañar a los grandes empresarios. Nacido en 1936 en Busdongo de Arbas, León, creció en una familia humilde y empezó a trabajar siendo todavía muy joven. Primero lo hizo como recadero en una tienda de A Coruña y posteriormente pasó por otros negocios relacionados con el sector textil, donde comenzó a familiarizarse con los tejidos, la confección y las necesidades de los clientes.

En 1963 dio un paso decisivo al comenzar su propia actividad de fabricación textil. Casi una década después, en 1972, creó Confecciones GOA, un pequeño taller dedicado inicialmente a fabricar batas y albornoces. Tres años después, en 1975, llegaría el momento que cambiaría definitivamente su vida: la apertura de la primera tienda Zara en A Coruña.

La expansión no tardó en llegar. En 1985 se constituyó oficialmente Inditex y en 1988 Zara abrió su primer establecimiento fuera de España, concretamente en Oporto. A partir de ahí comenzó una expansión internacional que acabaría convirtiendo a la compañía en uno de los gigantes mundiales de la moda. Todo ello mientras Ortega mantenía una filosofía basada en el trabajo constante y en no dar nunca el éxito por garantizado.

Pero su actividad empresarial no terminó con Inditex. A través de Pontegadea, Ortega lleva años destinando buena parte de los dividendos obtenidos de la compañía a inversiones inmobiliarias. Su cartera incluye edificios y oficinas situados en diferentes países y alquilados a grandes compañías internacionales. En 2026, además, ha continuado aumentando su presencia en este sector con nuevas adquisiciones millonarias.

Imagen de archivo del fundador de Inditex, Amancio Ortega / Cabalar

Mientras tanto, el relevo al frente de Inditex ya se ha producido. Su hija Marta Ortega asumió la presidencia de la compañía en 2022, aunque Amancio Ortega continúa siendo su principal accionista a través de sus sociedades. Su patrimonio ronda actualmente los 140.000 millones de dólares, una cifra que contrasta enormemente con sus comienzos humildes y con aquella decisión de abandonar los estudios siendo adolescente.

La historia de Ortega deja así una conclusión bastante particular. El empresario considera que debería haber aprendido inglés, pero esa carencia no le impidió construir un imperio empresarial gigantesco. Su método fue otro: trabajar, observar, escuchar y rodearse de personas de las que pudiera aprender. Quizá por eso, después de nueve décadas de vida, su mayor arrepentimiento no tenga que ver con el dinero ni con los negocios, sino simplemente con algo tan aparentemente sencillo como no haber encontrado tiempo para aprender un idioma.