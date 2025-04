Quién es Amalia Damonte: la mujer a quién pidió matrimonio el papa Francisco durante su juventud

El pasado lunes 21 de abril empezó con una triste noticia para todos: el papa Francisco falleció a los 88 años tras sufrir un ictus, que le provocó un colapso cardiorrespiratorio irreversible y coma.

Tras su muerte, son muchas las personas que se han interesado por la vida previa de Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires en el año 1936, y han encontrado diferentes capítulos sorprendentes.

Aunque fue una persona que dedicó el 100% de su vida a la iglesia, también trabajó en otros sectores. La profesión más destacada fue la de portero de discoteca en Buenos Aires, aunque además fue limpiador de suelos en una fábrica.

No solamente eso, y es que el argentino se licenció como técnico químico, y, tras esto, trabajó en un laboratorio que trataba productos químicos como controlador de higiene y salubridad de productos alimenticios en otra fábrica.

Uno de los capítulos más sorprendentes de su vida es la de que estuvo enamorado de Amalia Damonte, una vecina del barrio que conoció cuando ambos tenían doce años.

En una entrevista, la mujer explicó que Francisco "era grande, maduro, una maravilla de muchacho. Jugábamos en las aceras o en los parques de la zona, bailábamos... algo muy lindo. Éramos muy humildes, amábamos a los pobres... En eso éramos almas gemelas".

Con el paso del tiempo, esa amistad fluyó hacia un gran amor, y Bergoglio le escribió una carta a Damonte en la que se declaraba y le propuso matrimonio: "Si no me caso con vos, me hago cura".

Y así fue. Tras la negativa por parte de los padres de Amalia, el pontífice decidió convertirse en sacerdote en 1957, e ingresó en el seminario del bario Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús.

El Papa escribió en su libro que "ya había tenido novia en el pasado, una chica muy dulce que trabajaba en el mundo del cine y que luego se casó y tuvo hijos", haciendo referencia a Damonte.