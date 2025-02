Amalia Damonte, la mujer a quién se declaró el papa Francisco durante su juventud

Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 1936), cuyo nombre secular es Francisco, es el actual papa de la Iglesia católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. El papa Francisco nació en Argentina, en el barrio porteño de Flores, en una familia católica y con orígenes italianos. En 1957 decidió convertirse en sacerdote, e ingresó en el seminario del bario Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús.

No obstante, antes de dedicarse a la vida religiosa, tuvo trabajos como profesor o portero de discoteca. La vida de Jorge Mario Bergoglio era bastante similar a la del resto de jóvenes. De hecho, estuvo cerca de casarse con Amalia Damonte, una vecina del barrio que conoció cuando ambos tenían doce años.

Después de ser nombrado sumo pontífice, Amalia habló sobre su relación con un medio de comunicación argentino: "Era grande, maduro, una maravilla de muchacho. Jugábamos en las aceras o en los parques de la zona, bailábamos... algo muy lindo. Éramos muy humildes, amábamos a los pobres... En eso éramos almas gemelas".

En su juventud, Bergoglio le mandó una carta proponiéndole matrimonio y también, describiendo lo que iba a hacer con su futuro si ocurría lo contrario: "Si no me caso con vos, me hago cura". Tras el manuscrito, los padres de Amalia negaron las visitas de Bergoglio, y a partir de ahí, comenzó la historia que todos conocemos.