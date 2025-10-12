¿Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh? Javi Hoyos suelta la bomba

Los mayores fans de 'La Oreja de Van Gogh' quieren por encima de todas las cosas que vuelva Amaia Montero, la cantante que protagonizó la época dorada del grupo. Ya se ha especulado en incontables ocasiones que la vocalista iba a volver a ser parte de la formación, aunque no se ha especificado nada por el momento. Sin embargo, podría ser que el anuncio esté a la vuelta de la esquina.

Ha sido el periodista Javi Hoyos el que ha explicado en recientes declaraciones que, según información que él ha recibido, 'La Oreja de Van Gogh' estaría muy cerca de anunciar la vuelta de Amaia Montero al grupo. "Atentos todos los fans de La Oreja de Van Gogh porque tenemos un anuncio que vais a flipar", comenzó, aumentando el hype de todo el mundo en el programa 'D Corazón'.

"La Oreja de Van Gogh está a punto de anunciar su inminente gira que tendrá lugar en la primavera de 2026 con Amaia Montero", aseguró. "Llevamos informando varios periodistas de esto desde hace tiempo. Esta semana recibo una información por parte de una persona muy cercana a los componentes de La Oreja de Van Gogh que me dicen que tendrían pensado dar este anuncio de forma inminente".

En cuanto a cuándo se podría anunciar, podría ser hoy mismo, aunque Javi Hoyos no quiere pillarse los dedos: "A mí me dan una fecha, pero tengo miedo que al dar esta fecha cambien de decisión, pero la voy a dar: a mí me han dicho que sería mañana 12 de octubre", señala. ¿Y por qué estarían tardando tanto en realizar el rumoreado anuncio? "También lo que me dicen personas cercanas a los componentes de La Oreja de Van Gogh es que todos sabemos que a veces la situación no depende de lo que ellos quieren sino de otras cosas y que tienen que esperar determinados tiempos" es lo que asegura.