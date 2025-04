Amaia Montero, enfadada con su amiga Cayetana Guillén Cuervo tras avanzar su vuelta a 'La Oreja de Van Gogh'

Amaia Montero fue la vocalista principal de 'La Oreja de Van Gogh', desde que se creó en el año 1996, hasta el 2007. La cantante decidió dejar el grupo español para comenzar su carrera en solitario. Tras su salida, fue Leire Martínez quien cogió su relevo.

Sin embargo, en octubre de 2024, Leire abandonó su rol y se generó mucha polémica. Desde entonces, se han ido creando muchos rumores de que Amaia podría volver a la banda.

Hace dos días, Cayetana Guillén Cuervo, una de las mejores amigas de Montero, confirmó que la cantante volvería al grupo: "Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado', ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie, a nadie".

La actriz se mostró muy feliz y aseguró que Amaia está contenta: "Poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar".

Sin embargo, parece que a la cantante no le ha gustado que su amiga avanzara la información y podría tener un enfado muy grande. Tanto que ha dejado de seguir a la intérprete en redes sociales.

Tras el revuelo, Cayetana Guillén Cuervo ha compartido un comunicado urgente para aclarar y pedir disculpas por la polémica. La televisiva ha asegurado que se siente "muy triste por lo ocurrido" y que no era su intención.

La actriz ha explicado que, durante la fiesta de nominados de los Premios Talía, una periodista le preguntó por la noticia: "Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia".

La madrileña ha declarado que su respuesta fue "desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella" y que está afectada por la situación: "Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación (...) Pido disculpas de todo corazón".