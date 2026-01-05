Quién es Alvin Hellerstein, el magistrado de 92 años que liderará el juicio contra Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya están en Estados Unidos a la espera de que empiece un juicio en el que se espera que le imputen cargos criminales como conspiración por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión y conspiración con armas, además de tráfico de influencias para poder llevarlo todo a cabo, entre otros.

Lo que más ha sorprendido desde que saltara la noticia de la detención y deportación del político venezolano por orden de Donald Trump es el encargado de supervisar su enjuiciamiento. Se trata de un veteranísimo magistrado que recientemente ha cumplido los 92 años, Alvin Hellerstein, que cuenta con una larga carrera a cargo de algunos de los casos de tribunales más famosos de la historia reciente norteamericana.

El magistrado nonagenario Alvin Hellerstein / Agencias

Los casos más emblemáticos de Hellerstein

Nació en 1933 y se licenció en Derecho en la Universidad de Columbia. Empezó su trayectoria como un abogado más, haciéndose cargo de casos privados, hasta que más tarde le llegó la oportunidad de asesorar jurídicamente al Ejército de los EE. UU.

Ya en 1988 se le nombró juez del Tribunal de Distrito en el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, durante el mandato de Bill Clinton, y entre algunos de los casos más famosos en sus carpetas están las demandas civiles de muchos de los supervivientes del 11-S, momento en el que ya tenía casi 70 años. El resultado fue el rechazo inicial de un acuerdo de compensación de las aerolíneas y empresas de seguridad que terminó convirtiéndose en un monto de 712,5 millones de dólares a favor de los afectados.

Imágenes del 11-S justo antes de que impactara el sgundo avión. / ·

Más allá de este, también fue el encargado de sentenciar los casos de abusos de los militares americanos a presos israelíes en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq, cuando las tropas estadounidenses invadieron el país árabe en 2003, ordenando la liberación de decenas de documentos donde se constataban dichos actos e imponiendo límites para la defensa de las identidades.

Respecto a personajes famosos, Hellerstein es el magistrado que ordenó las causas civiles en contra del productor Harvey Weinstein, previa desestimación de ningún acuerdo de conciliación en pro de favorecer a las víctimas del exmagnate de Hollywood. En 2020 dictó sentencia a favor de la liberación del antiguo abogado de Donald Trump, Michael Cohen, que fue reintroducido en prisión de manera ilegal al conocerse su intención de publicar un libro en el que critica al actual presidente.

El jurado declaró culpable a Harvey Weinstein de un cargo de agresión sexual en Nueva York / ·

Sin embargo, también ha castigado al propio Gobierno norteamericano en casos como el de las deportaciones de venezolanos, precisamente, presuntamente vinculados a la banda del Tren del Aragua sin haber garantizado antes sus derechos de forma adecuada. No es la única sentencia con Venezuela en el centro del debate, ya que también declaró culpable al exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo 'El Pollo' Carvajal, por su relación con el Cártel de los Soles, aunque se espera una nueva audiencia en febrero de este 2026 para seguir investigándole.

Además de estos, también ha enjuiciado casos relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor, como el litigio entre Associated Press y el artista Shepard Fairey que creó la famosa imagen de campaña de Barack Obama en 2008, o en fraudes financieros de alto perfil, con varios millones de dólares de por medio.