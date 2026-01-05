¿Quién es Alvin Hellerstein? El juez de 92 años que llevó los casos de Trump o Shakira y espera a Nicolás Maduro

Tras el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos serán juzgados en Nueva York por narcotráfico esta tarde a las 18:00. A estas horas, la situación en Venezuela es de calma tensa. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para analizar la situación.

En el ámbito judicial estadounidense se ha reactivado el interés sobre el proceso penal que involucra al presidente venezolano Nicolás Maduro, derivado de acusaciones formuladas por fiscales federales en Nueva York. Aunque los hechos se remontan a varios años atrás, el caso vuelve a ocupar titulares debido al inicio de audiencias clave dentro del sistema judicial de Estados Unidos.

¿De qué está acusado Maduro?

Las imputaciones formales fueron presentadas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En ellas se señala a Maduro por presuntos delitos de narcoterrorismo, conspiración para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense y violaciones a leyes federales relacionadas con armas de guerra. Estas acusaciones forman parte de una causa penal de alto perfil a nivel internacional.

Según la acusación, las investigaciones fueron impulsadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA). Los fiscales sostienen que Maduro habría encabezado una estructura criminal conocida como el llamado “Cartel de los Soles”, integrada presuntamente por altos mandos militares venezolanos, cuyo objetivo habría sido el tráfico de drogas como medio de financiamiento y presión geopolítica contra Estados Unidos.

Todo en manos de Hellerstein

El magistrado encargado de analizar el caso y dirigir las audiencias es Alvin Kenneth Hellerstein, juez federal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan. Su papel será evaluar la validez de las pruebas, resolver los recursos legales y determinar el curso del proceso conforme al derecho estadounidense.

Hellerstein es una figura ampliamente conocida en el sistema judicial. Nacido en Nueva York en 1933, cuenta con más de seis décadas de experiencia profesional. Antes de dedicarse al derecho estudió arte, sirvió en el Ejército de Estados Unidos y posteriormente desarrolló una extensa carrera como juez federal.

Fue designado para su cargo en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton y confirmado por unanimidad en el Senado. Desde 2011 ostenta el estatus de juez senior, lo que le permite seguir conociendo casos complejos pese a su avanzada edad, actualmente superior a los 90 años.

A lo largo de su trayectoria, Hellerstein ha presidido litigios de enorme relevancia pública. Entre ellos figuran causas relacionadas con los atentados del 11 de septiembre, procesos por fraude financiero, ha llevado el caso de Shakira y su canción 'Loca' y hasta casos sobre el propio Trump.