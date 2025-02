Álvaro Ojeda revela cómo se trabaja en 'El Chiringuito': "Está todo..."

Álvaro Ojeda ha concedido una entrevista a David Fernández González, más conocido como Mowlihawk, para tratar distintos aspectos sobre él, entre ellos su paso por 'El Chiringuito' y su posible incorporación. Desde sus inicios, el periodista ha dado mucho de qué hablar por sus constantes declaraciones fuera de sitio. En esta ocasión, ha hablado sobre la forma de trabajar del programa de Josep Pedrerol.

Durante la charla, Mowlihawk le ha preguntado el motivo por el cual no trabaja en 'El Chiringuito'. El periodista ha empezado explicando que "hubo un acercamiento en mí 'prime' y tenía grandes opciones, pero yo no sé que pasó por ahí y si hubo una mano negra que lo impidió".

No obstante, el polémico periodista ha asegurado que en el programa de Mega están los roles muy marcados: "Estaba Tomás Roncero, Alfredo Duro y ya había un andaluz como Cristóbal Soria". Además, ha confesado que si llega a entrar como colaborador: "Era meter otro gallo en el corral".

A pesar de todo el éxito que ha cosechado 'El Chiringuito' durante tantos años, Ojeda ha reflexionado que "creo que se equivocaron porque podía haber sido un punto diferente de todo lo que había". Asimismo, no estaba de acuerdo con el salario que le pagaban. "Ahora te voy a decir una cosa: 'Yo por 200 euros no me voy a Madrid a perder un día y medio'. La categoría mía era de 200 euros", ha confesado.

Otra de las cosas que no le gustaba era trabajar hasta las tantas de la noche. Además, el colaborador ha desvelado a Mowlihawk la forma de trabajar de 'El Chiringuito'. "Todo está guionizado, en serio todo", ha señalado. El tertuliano ha comentado lo que le decía el programa antes de entrar en directo: "No te pases aquí, que esto no lo puede decir Ojeda, ten cuidado".

El periodista ha revelado que "todos estos programas tiene siempre antes una reunión de redacción. Tu vas a decir esto para que este te respondo esto y este te va a responder esto". Por último, ha explicado que "saltarse el guion está penalizado".