Álvaro Morata saca tajada de la moda de las gafas amarillas impulsada por Marcos Llorente

Las gafas amarillas están teniendo mucho más protagonismo en el mundo del fútbol de lo que ningún aficionado o jugador podría haberse imaginado nunca. Desde que Marcos Llorente se destapase como uno de los usuarios más crédulos de los beneficios de este tipo de lentes que prometen aislar las luces azules de los ojos de quienes lo llevan, otros deportistas se han sumado a la moda de protegerse la vista de esta manera.

El último deportista en sumarse a la moda es el delantero español del Como y la selección nacional, Álvaro Morata, quien ha lanzado su propia línea de gafas junto con la marca sueca Flowlife. Lo ha anunciado en Instagram con una publicación donde se le ve de pequeño jugando al fútbol y un texto en el que explica la importancia de garantizar la buena recuperación para continuar rindiendo al máximo.

"Me di cuenta de que el rendimiento real no se trata sólo de lo duro que empujas, sino de lo bien que te recuperas. Se trata de encontrar la concentración cuando todo se mueve rápido y permanecer en calma incluso cuando el ruido se hace cargo", escribe. El objetivo de Flowglasses, así se llama el nuevo producto, es el de ayudar a todo el mundo y no solo a los atletas "a alcanzar todo su potencial cuidando de sus mentes y cuerpos", algo que también incluye la vista.

Los nuevos lentes, ahora bajo el paraguas de una marca que quiere darlos a conocer, están "construidas para traer enfoque y recuperación a la vida cotidiana, para ayudarte a mantenerte alerta cuando importa y a relajarte cuando es hora de descansar".

La colaboración con el futbolista resulta en dos modelos, las 'Day Sync' y las 'Night Sync', una para cada momento del día, con lentes amarillos y rojos, respectivamente. Las primeras prometen ayudar a la concentración y la agudeza mental, mientras que las segundas sirven para bloquear los tonos que pueden interferir en la generación de melatonina.

Las gafas de Álvaro Morata. / Flowglasses

Los beneficios de las gafas amarillas

Pese a la intención de los futbolistas de llevar su recuperación al siguiente nivel, la realidad es que la funcionalidad de este tipo de gafas no es tan determinante como se piensa. La tienda especializada 'L'Atelier' explica que "la evidencia científica actual no respalda completamente la idea de que cause daños irreparables en los ojos", aunque sí que comenta que "sí se ha demostrado que la exposición a la luz azul, especialmente por la noche, puede interferir con nuestros ritmos circadianos, afectando a la calidad de nuestro sueño".

Así, sí que influyen en la mejora del descanso y, de hecho, muchos teléfonos móviles cuentan con un filtro que elimina la luz azul de la pantalla y que se suele llamar 'cambio nocturno' o 'modo noche'. Además, también puede ayudar a las personas que pasan muchas horas frente a la pantalla mejorando su confort visual, y también pueden ser útiles para reducir el impacto lumínico en personas con problemas oculares.

Sin embargo, la óptica advierte que es importante ponerse siempre en manos de los profesionales para saber qué tipos de filtros amarillos necesita cada persona y ajustarlos a cada caso, nunca confiar en la autoprescripción.