Álvaro Morata se pronuncia sobre su supuesta reconciliación con Alice Campello

En agosto salió a la luz una noticia que sorprendió a muchos, y es que Álvaro Morata y Alice Campello confirmaron su rupturaa través de las redes sociales tras ocho años juntos y cuatro hijos en común.

Sin embargo, en diciembre fueron vistos paseando por las calles de Milán junto a sus hijos, pasaron las navidades juntos y la empresaria se mudó a la ciudad italiana.

Todo esto empezó a generar especulaciones sobre una supuesta reconciliación entre la pareja, y Alice se pronunció sobre ello: "No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día. Es posible cualquier tipo de cosa, no me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar".

Ahora, tras semanas de rumores, la prensa italiana ha asegurado que la pareja se ha dado una segunda oportunidad. De esto se ha hecho eco Javier de Hoyos, que ha confirmado la noticia.

"Hoy salía en la prensa italiana una noticia que decían que podían haber vuelto (...) Yo he hablado directamente con Álvaro y me ha confirmado que sí, que se están dando una segunda oportunidad y que seguramente lo anuncien en sus redes sociales en breve", ha explicado el periodista.