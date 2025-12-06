Álvaro Morata se pronuncia sobre su crisis con Alice Campello

No están siendo días fáciles para Álvaro Morata y Alice Campello, ya que vuelven a estar en crisis. La pareja, que retomó su relación a comienzos de año después de seis meses distanciados, parece haber vuelto al mismo punto inicial. Es una situación complicada a nivel familiar, aunque ambos están intentando reconstruir la confianza y apostar nuevamente por su relación.

Desde que se hizo pública la posible crisis, la pareja ha estado en el punto de mira de todos los programas del corazón. Para frenar de raíz las especulaciones, especialmente las relacionadas con una supuesta infidelidad, Morata se ha pronunciado al respecto a través del periodista Javi Hoyos.

El creador de contenido, con más de 1,9 millones de seguidores en TikTok, realizó un vídeo para contar todo lo que le había comentado el delantero del Como sobre la crisis con su pareja.

"Álvaro me dice que Alice Campello es la mujer de mi vida", señaló. Sobre la crisis, comentó que "lo que me aclara es que al final lo que están viviendo es una montaña rosa de emociones porque recordemos que están reconciliándose, ya que están dándose una segunda oportunidad en su relación, que vivieron una crisis muy fuerte, que rompieron y que decidieron volver".

El delantero quiso dejarle claro que "esto no es ninguna ruptura", debido a que quieren seguir adelante y continuar luchando por su familia, pues "es lo más importante para ellos".

Álvaro Morata y Alice Campello. / Sport

"Me recalca que Alice es el amor de su vida y que por eso mismo quiere desmentir todas las cosas que están diciendo de terceras personas, de que pueda haber otra mujer que esté siendo un apoyo para Álvaro Morata y que tengan algo, nada de esto es cierto", comentó Javi Hoyos en TikTok.

Morata está muy descontento con todos los rumores que han salido a la luz durante los últimos días: "Está muy disgustado con que se estén hablando de terceras personas, de infidelidades y de todo este tipo de historias porque me dice que es completamente falso".

"Quieren seguir luchando por su relación y por su familia que es lo más importante para ellos", volvió a comentar Javi Hoyos. Está claro que la pareja está poniendo toda la carne en el asador para superar el bache y disfrutar de las fiestas navideñas en familia.