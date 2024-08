Álvaro Morata desvela más detalles sobre su ruptura con Alice Campello

El pasado lunes salió a la luz una noticia que sorprendió a muchos, y es que Álvaro Morata y Alice Campello confirmaron su rupturaa través de las redes sociales tras ocho años juntos y cuatro hijos en común.

El futbolista y la influencer ha sido una de las parejas más queridas por los aficionados. Siempre se mostraban muy unidos, pero los rumores sobre una supuesta ruptura comenzaron después de que eliminaran las fotografías en las que salían juntos de Instagram.

Las redes sociales se han llenado de comentarios y aseguran que ha habido algún tipo de infidelidad por parte del jugador, algo que él mismo ha negado rotundamente: "Es falso", le ha comunicado al periodista Javier de Hoyos.

El madrileño le ha explicado que rompieron la relación hace 15 días porque "estaban teniendo muchísimas discusiones y no querían tenerlas delante de sus hijos". Llegó un momento en el que decidieron que lo mejor era acabar con la relación.

Mientras que Alice tiene esperanzas de una segunda oportunidad y le está costando asimilar la situación, de Hoyos ha asegurado que por parte de Morata "la relación está zanjada" y no cree que puedan volver en un futuro.

El periodista ha explicado que el futbolista lo está pasando "realmente mal" por los rumores de presuntas infidelidades: "Él me dice que no le ha sido infiel en ningún momento y que no van a poder sacar ninguna prueba. Que incluso ni siquiera se fue de fiesta con los de la Selección".

En cuanto al tatuaje que Morata tiene de la cara de Alice, él ha asegurado que no se lo va a borrar: "Me ha dicho que no entiende por qué tendría que borrárselo y que a día de hoy no lo va a hacer. Me recalca que le tiene muchísimo respeto y cariño a Alice, lo que pasa que ahora su relación va a ser distinta", ha sentenciado Javier.