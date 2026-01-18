Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol

Nuevo vaivén entre Álvaro Morata y Alice Campello tan solo unos días después de que la 'influencer' saliera a parar los rumores relacionados con la aparición de una tercera persona por la parte del futbolista.

Hablamos de una relación con idas y venidas habituales en los últimos meses y en la que esta no sería la primera ruptura desde que empezaran a salir en 2016, durante la etapa del madrileño defendía los colores de la Juventus en Turín y la italiana trabajaba de modelo.

Álvaro Morata y Alice Campello comparten cuatro hijos en común. / ·

Los dos habrían puesto en pausa su relación en agosto de 2024 después de ocho años y cuatro hijos, aunque finalmente terminarían recuperándola a principios de 2025. En ese momento se aludieron a diferencias en el día a día, sumadas a una depresión postparto de Campello y a la realidad de un futbolista acostumbrado a cambiar de país cada poco tiempo por motivos profesionales, según apuntaban algunos medios en el momento.

Ahora es '¡Hola!' la que se ha hecho eco de la marcha de la casa familiar del ex del Atlético de Madrid y Real Madrid, algo que se une a la crianza de los hijos por separado que ya llevaban a cabo y al abandono de la sortija de compromiso, revela la revista.

Álvaro Morata, jugador del Como / EFE

La pareja y los hijos viven en una zona exclusiva de Milán, una ubicación que el delantero del Como mantiene pero a unos metros del resto de la unidad. El medio mencionado apunta que pasaron la Navidad por separado y que se reunieron de nuevo por el cumpleaños de su hija Bella, el pasado día 9 de enero.

Aseguran que Morata aparcó en los aledaños de la vivienda y que en lugar de abrir él mismo la puerta picó al telefonillo, evidenciando así que no forma parte del día a día del hogar, para recoger a uno de sus hijos. Más tarde, regresó para la fiesta y repitió el proceso, confirmando las sospechas.

Álvaro Morata llega a la casa familiar en Milán. / Gtres/¡HOLA!

De momento, ni el delantero, ni la modelo han comentado nada al respecto públicamente, más allá del comunicado de Alice relacionado con la amiga familiar Elena Sirigu. Sin embargo, muchos se tomaron la despedida del año 2025 por separado en las redes sociales como un síntoma más del fin del amor entre los dos.

"Hoy, más que nunca, estoy convencida de que incluso las experiencias difíciles son necesarias para convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos", mencionaba Campello, mientras que el internacional español revelaba su situación personal: "En lo personal y en lo laboral ha sido un año duro, de esos que te sacuden por dentro y te obligan a mirarte de frente", apuntaba.