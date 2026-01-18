Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Sociedad - BarcelonaConvocatoria BarcelonaReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesSenegal - MarruecosLesión RaphinhaVíctor MuñozAlcaraz WaltonSan Pablo Burgos - BarçaAlhama - BarçaViniciusBrahimAlemania - España balonmanoJosé ElíasOpen Australia 2026Cuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaEuropeo Balonmano 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyJoan PradellsJuan Carlos Rivero
instagramlinkedin

Famosos

Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol

El último cumpleaños de su hija Bella revela la realidad de un distanciamiento entre el delantero de 33 años y la modelo de 30

La última hora de Álvaro Morata y Alice Campello

La última hora de Álvaro Morata y Alice Campello / Archivo

Pol Langa

Pol Langa

Nuevo vaivén entre Álvaro Morata y Alice Campello tan solo unos días después de que la 'influencer' saliera a parar los rumores relacionados con la aparición de una tercera persona por la parte del futbolista.

Hablamos de una relación con idas y venidas habituales en los últimos meses y en la que esta no sería la primera ruptura desde que empezaran a salir en 2016, durante la etapa del madrileño defendía los colores de la Juventus en Turín y la italiana trabajaba de modelo.

Álvaro Morata y Alice Campello comparten cuatro hijos en común.

Álvaro Morata y Alice Campello comparten cuatro hijos en común. / ·

Los dos habrían puesto en pausa su relación en agosto de 2024 después de ocho años y cuatro hijos, aunque finalmente terminarían recuperándola a principios de 2025. En ese momento se aludieron a diferencias en el día a día, sumadas a una depresión postparto de Campello y a la realidad de un futbolista acostumbrado a cambiar de país cada poco tiempo por motivos profesionales, según apuntaban algunos medios en el momento.

Ahora es '¡Hola!' la que se ha hecho eco de la marcha de la casa familiar del ex del Atlético de Madrid y Real Madrid, algo que se une a la crianza de los hijos por separado que ya llevaban a cabo y al abandono de la sortija de compromiso, revela la revista.

Álvaro Morata, jugador del Como

Álvaro Morata, jugador del Como / EFE

La pareja y los hijos viven en una zona exclusiva de Milán, una ubicación que el delantero del Como mantiene pero a unos metros del resto de la unidad. El medio mencionado apunta que pasaron la Navidad por separado y que se reunieron de nuevo por el cumpleaños de su hija Bella, el pasado día 9 de enero.

Aseguran que Morata aparcó en los aledaños de la vivienda y que en lugar de abrir él mismo la puerta picó al telefonillo, evidenciando así que no forma parte del día a día del hogar, para recoger a uno de sus hijos. Más tarde, regresó para la fiesta y repitió el proceso, confirmando las sospechas.

Álvaro Morata llega a la casa familiar en Milán.

Álvaro Morata llega a la casa familiar en Milán. / Gtres/¡HOLA!

De momento, ni el delantero, ni la modelo han comentado nada al respecto públicamente, más allá del comunicado de Alice relacionado con la amiga familiar Elena Sirigu. Sin embargo, muchos se tomaron la despedida del año 2025 por separado en las redes sociales como un síntoma más del fin del amor entre los dos.

Noticias relacionadas y más

"Hoy, más que nunca, estoy convencida de que incluso las experiencias difíciles son necesarias para convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos", mencionaba Campello, mientras que el internacional español revelaba su situación personal: "En lo personal y en lo laboral ha sido un año duro, de esos que te sacuden por dentro y te obligan a mirarte de frente", apuntaba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
  2. Así es el negocio de cannabis y CBD de Gemma Mengual en Sant Cugat
  3. Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: 'A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve
  4. La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: Nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
  5. Precio del euríbor hoy, 16 de enero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
  6. La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
  7. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café no puede ser inferior a 15 minutos
  8. El director de la DGT, Pere Navarro, revoluciona a los conductores por la movilidad interurbana del futuro: 'Al centro vas con transporte público

La Seguridad Social advierte sobre un nuevo modus operandi de suplantación para obtener datos bancarios

La Seguridad Social advierte sobre un nuevo modus operandi de suplantación para obtener datos bancarios

Ley de Propiedad Horizontal: La comunidad de vecinos puede obligar a retirar el tendedero en tu patio

Ley de Propiedad Horizontal: La comunidad de vecinos puede obligar a retirar el tendedero en tu patio

Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol

Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol

Un jubilado es obligado a devolver 20.000 euros de su pensión por un error en la Seguridad Social

Un jubilado es obligado a devolver 20.000 euros de su pensión por un error en la Seguridad Social

Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, alerta del temporal que llega el lunes a Catalunya: "Un 70% de lo que fue el Gloria"

Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, alerta del temporal que llega el lunes a Catalunya: "Un 70% de lo que fue el Gloria"

La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: "Visible a 1.000 metros, pero..."

La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: "Visible a 1.000 metros, pero..."

Precio de la luz para hoy, sábado 18 de enero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, sábado 18 de enero: las horas más baratas y más caras

Laura Lobo, abogada experta en herencias: "Esto es lo que debes saber antes de dar dinero a tus hijos"

Laura Lobo, abogada experta en herencias: "Esto es lo que debes saber antes de dar dinero a tus hijos"