Álvaro Morata y Alice Campello, en horas bajas: "No se llegan a entender"

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven atravesar otro bache sustancial. La pareja, que se reconcilió a principios de año tras medio año de separación, parece regresar al mismo punto de partida. Se trata de una crisis familiar, aunque ambos están haciendo esfuerzos por volver a confiar en el amor, según contó el periodista Javi de Hoyos en su cuenta de TikTok.

En los últimos días, circulaba el rumor de una posible crisis, y el periodista lo confirmó: "Os puedo confirmar esta información. Anna Gurguí lo ha contado en Divinity... ¿De nuevo en crisis? Sí".

El periodista empezó explicando en el vídeo, que cuenta con más de 650 mil visualizaciones, que "os voy a decir lo que a mí me consta y a trasladaros la información de la manera más delicada posible, porque al final es una pareja que está intentando luchar por su relación y que esto es un bache".

"Muchos me habéis mandado mensajes de que habían cambiado en sus redes la descripción. De primeras pensé 'les ha dado por ahí', pero no, por las investigaciones pertinentes me consta que están atravesando una crisis", comentó en TikTok.

Sin embargo, el creador de contenido desveló que "no hay terceras personas ni infidelidades", debido a que se había rumoreado esta posibilidad en las últimas horas.

Quiso dejar claro que "se quieren mucho, pero dentro de esta situación de reconciliación están atravesando un bache". Además, admitió que "no sabemos si saldrán adelante o no".

Sobre el uso que tienen en redes sociales, Javi Hoyos explicó que "son muy impulsivos en compartir en redes lo que les pasa y por eso debieron decidir cambiar sus descripciones en un momento de enfado, pero eso no quiere decir que esté rota".

La razón de la crisis es que "no se llegan a entender en determinadas cosas". No obstante, la pareja está poniendo todo de su parte para superar el bache y disfrutar de las navidades en familia.