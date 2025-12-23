Álvaro Morata y Alice Campello, al descubierto: "No ha sido posible"

Días muy complicados para Álvaro Morata y Alice Campello. En las últimas semanas, han circulado rumores que apuntan a que la pareja no atraviesa su mejor momento, con indicios de una posible nueva ruptura. Ya ambos se dieron una segunda oportunidad en 2025 tras permanecer seis meses distanciados, pero todo indica que podrían haber regresado al mismo punto de partida.

Fue Javi Hoyos, periodista y creador de contenido, quien desveló que la pareja estaba teniendo una pequeña crisis antes de Navidad, aunque quiso dejar claro que "no hay terceras personas ni infidelidades".

No todo quedó ahí, ya que tras todo el revuelo mediático que se generó, Álvaro Morata, delantero del Como, decidió cortar de raíz con todas las especulaciones y habló con el periodista para contarle todo lo que estaba sucediendo con la modelo italiana.

El atacante español aseguró a Hoyos que "esto no es ninguna ruptura". Y expuso: "Lo que me aclara es que al final lo que están viviendo es una montaña rosa de emociones porque recordemos que están reconciliándose, ya que están dándose una segunda oportunidad en su relación".

Álvaro Morata y Alice Campello. / Archivo

Más leña al fuego...

Cuando parecía que ya estaba todo aclarado, el director de la revista 'Semana', Jorge Borrajo, echó más leña al fuego al explicar en el programa 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat, que "esta segunda oportunidad no ha sido posible".

En el reportaje de la revista 'Semana', se podrá ver distintas imágenes que reflejarían el distanciamiento real que hay entre ambos.

"Podremos ver cómo llevan vidas por separado. Nunca hacen los planes juntos", expuso Borrajo en el programa de Telecinco. Además, compartió un detalle muy significativo: "Alice ya se ha quitado el anillo de boda".

A pesar de que todo apuntaba a que la pareja estaba dispuesta a poner toda la carne en el asador para superar el bache y disfrutar de las fiestas navideñas en familia, la reconciliación no está siendo posible y podrían estar viviendo sus últimos días juntos. Estas Navidades serán decisivas para el porvenir de ambos.