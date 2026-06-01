Álvaro Morata y Alice Campello se dan otra oportunidad: "Él no puede vivir sin ella"

Es la historia de amor más interminable. Álvaro Morata y Alice Campello se están dando otra oportunidad, a pesar de haberlo dejado a principios de año. El principal motivo de la ruptura fue que no acababan de encajar, algo que quiso dejar claro el delantero del Como a Alexia Rivas, colaboradora del programa 'Fiesta', después de que se rumoreara que había una tercera persona implicada. El futbolista explicó que "estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden".

El jugador español quería pasar página y dejar atrás el pasado, pero finalmente su camino ha vuelto a cruzarse con el de la influencer italiana. Cabe recordar que son padres de cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella. Así que tenían que estar en contacto a continuo, algo que ha podido influir para que vuelvan a creer en su amor.

El periodista Javi Hoyos dio a conocer la noticia a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 2,2 millones de seguidores. Además, habló directamente con Morata, quien le explicó cuál fue el principal motivo de la reconciliación.

El periodista empezó diciendo que "se están dando otra oportunidad" y recordó cuál fue la causa de la separación: "Tened en cuenta que cuando rompieron no hubo ningún motivo gordo para que rompiesen, por lo tanto es normal que siendo dos personas que se aman vuelvan a estar juntos".

Álvaro Morata y Alice Campello / Archivo

El creador de contenido se enteró de la noticia ayer por la noche, ya que muchos de sus seguidores vieron a Morata y Alice entrando juntos al Riyadh Air Metropolitano, donde se celebró el segundo concierto Bad Bunny. Ambos no quisieron perderse la cita con el artista puertorriqueño y disfrutaron de una noche muy especial.

Álvaro Morata y Alice Campello comparten cuatro hijos en común. / Archivo

Después de hablar con el entorno más cercano del futbolista, De Hoyos se enteró de que ya llevan un tiempo dándose otra oportunidad, algo que le llamó mucho la atención y, por eso, decidió escribir directamente al futbolista para acabar de confirmar la exclusiva.

El periodista de 'D Corazón' no dudó en decir que "Morata ha sido muy honesto" y desveló cuál fue su respuesta: "Ha dicho que sí. En efecto, se están dando una nueva oportunidad, ya que él no puede vivir sin ella, pues es la mujer de su vida. Además, de ser la madre de sus hijos".

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Era una opinión que el futbolista seguía manteniendo, cuando ya se habían separado.