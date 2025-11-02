Álvaro Molina, expromotor de 'Andy y Lucas', sobre Lucas: "Me arrastró por el suelo; le tengo miedo"

El reciente 10 de octubre, el dúo musical 'Andy y Lucas' finalmente formalizó su separación después de 22 años de actividad artística, pero la despedida ha estado envuelta más en controversias que en solemnidad.

Ahora, la última polémica viene de parte de Álvaro Molina, otrora promotor del grupo, quien se presentó en '¡De viernes!' para narrar con terror la experiencia de trabajar con ambos intérpretes, aunque más específicamente con Lucas.

Siendo sus primeras manifestaciones públicas sobre el asunto, el también productor logró desvelar el calvario que vivió durante los últimos años dada la actitud del cantante oriundo de Cádiz, con quien su exnovia le fue infiel y a quien describió como "más complicado" que Andy.

Para respaldar su afirmación, Molina recordó el punto más álgido de las agresiones sufridas por parte de Lucas, sobre quien relató: "Me arrastró por el suelo y me pisó la pierna. Es una persona violenta. Yo le tengo miedo".

Esto coincide con el negativo envejecimiento que sufrió la agrupación de cara al anuncio de su separación en 2023, ante la que Andy declaró cómo le pagaba el sueldo a Lucas por verlo incapaz de gestionar la parte empresarial de ser artista, junto a más cuestiones.

Actualmente, Andy cuenta con una compañía dedicada a la música y a la danza en Toledo, además de estar pronto a dar inicio a su carrera en solitario este 10 de noviembre con el lanzamiento de su primer tema, Marioneta.

Dentro del mismo, líneas como "quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí" invitan a pensar que será una obra parcialmente dedicada a su excompañero Lucas.

Independientemente, Molina insiste en que no ha presentado denuncias para con su anterior empleador pese a todavía acarrear secuelas por lo sufrido; una serie de sucesos que parecen haber sido habituales teniendo en cuenta lo que el promotor describe como constantes "desprecios" a sus trabajadores.