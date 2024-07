Álvaro Muñoz Escassi sorprende con su confesión: "María José sabía que tenía relaciones con mujeres trans"

La semana pasada Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez anunciaron su separación después de tres años de relación. Tras esto, ha salido a la luz que el jinete podría estar empezando una historia de amor con Hiba Abouk, o que está siendo extorsionado por una mujer que envió un correo electrónico a la modelo en el que aseguraba que su pareja le era infiel.

Ahora, Escassi ha acudido al plató de '¡De viernes!' para aclarar las dudas: "Para mí no es una noche complicada porque tengo muchas ganas de hacer la entrevista y de contar la verdad de todo esto. Llevo sin hablar con María José desde el 22 de junio".

Ese día fue cuando María José recibió el correo electrónico y se enfadó: "Yo estaba de viaje en Ibiza, pero adelanté mi regreso y lo primero que hice fue poner una denuncia en comisaría porque considero que me están extorsionando (...) La chica también escribió a María José para decirle: 'Dile a Álvaro que ya le he jodido su pareja y que encima voy a jode*** su vida hablando'".

Escassi ha declarado que tuvo un affaire con la mujer que, supuestamente, ahora le extorsiona, tras hablar por Instagram: "Era un jueves, estaba solo en Madrid y pensé que por qué no. Yo en ese momento no sabía dónde estaba en mi relación de pareja (...) Si esta persona dice que yo estoy haciendo algo mal, que lo demuestre. Yo sé lo que he hecho y lo que no, por eso estoy tranquilo".

El andaluz ha explicado que su relación con la modelo no estaba pasando por su mejor momento: "Llevábamos bastantes meses entre idas y venidas. Nunca he querido reconocer una ruptura, ni siquiera tras su exclusiva en el '¡Hola!', diciendo que nos habíamos dado un tiempo. Estábamos mal. Hay mucho amor y cariño, pero cuando nos vemos nos abrazamos y cuando nos distanciamos nos peleamos. Ha habido de todo".

Álvaro Muñoz Escassi ha asegurado que tenían una relación abierta: "Tenemos prácticamente la misma edad, somos personas adultas y disfrutábamos del sexo de la manera en que nos parecía correcto. Es un acuerdo entre nosotros y un tema que, como no está aquí María José, no quiero hablar".

Además, el jinete ha declarado que mantiene relaciones con personas transexuales: "Cuando yo veo a una mujer, yo no la llamo trans, yo veo una mujer. Tengo relación de hablar por teléfono con algunas, no solo de sexo. Tengo amigas que son mujeres trans (...) María José sabía que tenía relaciones con mujeres trans".