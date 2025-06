Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: "La confianza no se construye sobre palabras bonitas"

La educación infantil es una de las etapas más determinantes en el desarrollo de los niños. No obstante, los padres tienen muchas dudas sobre cómo hacerlo, ya que no es nada sencillo. Con el transcurso de los años, se enfrentan a problemas y en muchas ocasiones no saben lo qué hacer.

Ahora con las redes sociales, la mayoría de padres acuden a ver los consejos de los expertos para tomar nota. Uno de los máximos referentes es Álvaro Bilbao, neuropsicólogo. El experto en educación infantil cuenta con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram.

El neuropsicólogo explica en un vídeo de Instagram cómo reacciona él cuando sus hijos le piden ayuda. El primer consejo que da es recordar las palabras de su mejor profesor de psicología infantil: "Los padres que sobreprotegen más a sus hijos suelen haber tenido padres que no les protegieron lo suficiente cuando eran niños".

El segundo aspecto a tener en cuenta es que "si estoy seguro de que necesitan ayuda, se la doy", ya que es muy importante estar atento a sus necesidades.

"Si tengo dudas sobre si pueden hacerlos solos o no, no les ayudo", desvela a todos sus seguidores. En este caso, lo más importante para él es que sus hijos se esfuercen en todo momento.

"Les va a permitir desarrollar habilidades como la creatividad, la capacidad de resolución de problemas o la resistencia", señala en Instagram.

Asimismo, recuerda que "la seguridad de un niño nace del amor de sus padres, pero su confianza no se construye sobre palabras bonitas, sino cuando consigue desarrollar habilidades que le hacen sentirse seguro de sí mismo y capaz".

El consejo de Bilbao no ha pasado desapercibido, y los usuarios de la red social comparten la misma opinión: "Toda la razón" o "El amor siempre ayuda. Yo si lo ayudaré siempre con mucho amor".