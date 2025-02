Álvaro Benito se rinde ante un jugador del Barça: "Nunca había visto..."

Álvaro Benito es una de las voces más destacadas a la hora de analizar un partido de fútbol. A pesar de no ser periodista, el exjugador del Real Madrid ejerce el papel de comentarista en partidos tanto en Movistar+ como en la SER. Su capacidad para explicar lo que sucede en el terreno de juego y hablar sobre táctica le han convertido en una de las personas más reputadas del momento.

Ahora, Benito ha concedido una entrevista a 'The Wild Project', donde ha tocado todo tipo de temas relacionados con el fútbol. Como no podía ser de otra forma, el Barça ha cobrado un papel importante en la charla, y se ha debatido sobre el equipo dirigido por Hansi Flick.

Jordi Wild y Álvaro Benito han compartido opinión sobre el conjunto azulgrana, y el invitado se ha deshecho en elogios hacia el técnico alemán por su propuesta futbolística y su capacidad de convencer a los jugadores para la causa. También ha destacado la capacidad de Flick de sacar el máximo partido a un Raphinha que está en el mejor momento de su carrera.

Dicho esto, Benito ha dejado claro que el jugador con más talento del equipo es Lamine Yamal. Preguntado sobre si cree que será el mejor jugador del mundo, el comentarista se ha mojado. "Que va a estar en la terna no hay ninguna duda. Si no pasa nada raro a nivel de lesión, o que él tenga problemas psicológicos que mermen su rendimiento. No tiene pinta, porque el chaval está ahí como el que juega con sus amigos", ha dicho.

Álvaro Benito se rinde a Lamine Yamal

Asimismo, ha mostrado su expectación por ver la evolución de Lamine Yamal con los años. "Si ya con 17 arranca y se va con facilidad, imagínate cuando se haya desarrollado físicamente. Es un chico que entiende muy bien el juego, define bien y tiene todos los recursos. Es un chico competitivo, no se arruga... lo tiene todo".

Álvaro Benito no ha querido entrar en comparaciones, pero ha reiterado su asombro con Lamine. "No recuerdo haber visto a un futbolista con 17 años jugar así. Esto no quiere decir que vaya a ser mejor que Pepe o que Juan. Nunca había visto a un jugador ser capaz de dominar los partidos de forma tan clara con 17 años", ha remachado.