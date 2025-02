Álvaro Benito revela el motivo por el que se fue de 'El Chiringuito': así reaccionó Josep Pedrerol

Álvaro Benito es una de las voces más destacadas a la hora de analizar un partido de fútbol. A pesar de no ser periodista, el exjugador del Real Madrid comenta y analiza las jugadas más destacadas de los encuentros con mucha tranquilidad y exponiendo argumentos muy válidos que satisfacen a los espectadores.

No obstante, Benito ha vivido las dos caras del periodismo deportivo. Una más enfocada en el show tras su paso en 'El Chiringuito', programa dirigido por Josep Pedredol, y otra en Movistar+ analizando tanto los partidos de Primera división como de la Champions League.

En una entrevista en el canal de youtube de 'The Wild Project', el exdeportista desvela cómo fue su fichaje por 'El Chiringuito'. "Era 2008 y un día me llama Pedrerol y me dice que está empezando un programa de tertulia de futbol en TV y que había pensado en mí. Yo le dije 'oye, que nos han dado muchas ostias en la música por venir del fútbol y te lo agradezco pero no'. Me insistió durante meses y al final le dije 'venga sí, que voy'", admite.

Después de tantas noches trabajando en el programa de Pedrerol, el analista indica que "fui y me lo pasé bien. Ahí fue cuando me di cuenta de que me gustaba mucho conocer el juego, el análisis del juego. Me empecé a sacar la licencia de entrenador y después del segundo año me llama el Real Madrid para entrenar en la cantera".

También, revela la relación que mantuvo con el presentador de 'El Chiringuito': "Con Josep me lo he pasado muy bien, tenía mi espacio. ¿Cómo no vas a entender el éxito de ese programa si es lo que se vive en la calle? Había muy buen rollo en el 99% de los casos. Hubo alguna discrepancia y hay gente que ha dejado de ir, pero a mí siempre se me trató con respeto. Me lo pasaba bien y estoy muy agradecido a Pedrerol. Ese programa tiene su espacio y no tiene nada malo que la gente se entretenga y se evada con eso."

El comentarista desvela el motivo por el que se fue del programa: "Me voy porque me llega una oferta de Movistar y hablo con Josep. No se lo tomó bien en su día, pero había que entenderlo: es mi ámbito y era una oferta irrechazable. A mí las polémicas me interesan cero patatero. Me interesa y me seduce el juego".

A pesar de que la primera reacción de Pedrerol no fue buena, con el transcurso de los años ha ido mejorando. "El caso es que hablando recuperamos la relación. También viéndonos. En una entrevista dije que tenía que agradecerle lo que hizo por mí y entonces me llamó y recuperamos la amistad", señala en 'The Wild Project'.