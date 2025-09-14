Álvaro Benito revela que estuvo a punto de ir a La Masia: "Fue una decisión importante"

El 12 de noviembre de 1996 es una fecha que Álvaro Benito jamás olvidará. El exjugador del Real Madrid sufrió una grave lesión de rodilla con tan solo 19 años, y desde entonces nunca volvió a recuperar su mejor nivel, lo que le llevó a colgar las botas a los 26.

A principios de septiembre, el cantante de 'Pignoise' presentó en el FesTVal de Televisión de Vitoria-Gasteiz su reportaje, junto con Movistar+, titulado 'Cicatrices', que se podrá ver a partir del 15 de septiembre a las 22:00 horas. 'Cicatrices' narra la trayectoria del de Salamanca con la camiseta del Real Madrid y profundiza en todo el proceso de la lesión que marcó su carrera. Aparte, en el reportaje destapa que estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona.

El protagonista del reportaje atendió a SPORT para explicar cómo afrontó la idea de explicar su historia en Movistar+ y el motivo por el que al final decidió rechazar la propuesta del club azulgrana, entre otras cosas.

La principal razón de realizar este reportaje con Movistar+ es para dar a conocer su historia, aunque él mismo se ha dado cuenta que tenía momentos olvidados, debido a que "a veces pensaba que era la vida de otra persona".

Sobre 'Cicatrices', el exjugador del Real Madrid expuso que la historia "tiene tragedia, reinvención, superación, sufrimiento, éxito, fracaso… tiene un poco de todo". El comentarista quiso dejar claro que su historia ha tenido mayor trascendencia porque sus trabajos siempre han estado expuestos de cara al público, pero podría ser la de cualquiera.

"Me he desnudado lo máximo que he podido. Se ve lo que soy, creo que no hay trampa ni cartón", explicó a SPORT.

Por la posibilidad de recaer en las filas del FC Barcelona, Benito confesó que estuvo cerca de firmar. Todo el runrún empezó cuando estaba disputando la fase del campeonato de España de cadetes con el Ávila: "Ahí me ven jugar y hablan con mi padre, sin saber que era mi entrenador. Dijeron: 'Oye, al número 11 queremos llevarlo una semana para allá, estar con nosotros'".

El comentarista de Movistar+ destapó que en ese momento tenía tres opciones: jugar en el Real Madrid, en el Barça o en el Valladolid. "Fue una valoración que hicimos entre todos, en familia, y era una decisión importante que tomar", comentó.

Sin embargo, Benito tenía claro que quería firmar por el club blanco: "Me tiraba mucho más... pero sobre todo por afinidad". Una decisión que resultó acertada, pues brilló en el Santiago Bernabéu hasta que la lesión truncó su carrera. A pesar de todo, supo levantarse, reinventarse y crecer como persona