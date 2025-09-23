Álvaro Benito carga contra el Balón de Oro: "No me acabo de creer este premio"

Sobre el Balón de Oro y la victoria de Ousmane Dembélé se ha escrito prácticamente todo, a estas alturas, aunque todavía quedan por conocer algunas impresiones de exfutbolistas y demás perfiles asociados al balón. Sin embargo, no todo el mundo está tan de acuerdo con el premio y lo que significa recibir el galardón de France Football.

Uno de ellos es el exjugador del Real Madrid, Álvaro Benito, que forma parte del equipo de comentaristas de 'El Larguero' de la Cadena SER. Según su opinión, los criterios de elección para considerar al ganador deberían ser algo más coherentes con la importancia que tiene el trofeo.

Ousmane Dembélé: "Tengo la suerte de contar con un entrenador como Luis Enrique" / ·

"En los criterios para este premio sí que influyen los títulos colectivos, y yo creo que siempre debería ser así", empezaba explicándose el exfutbolista. El problema reflexiona, es que hay una parte que se aleja demasiado de la objetividad esperada en un reconocimiento de esta clase.

"Es una valoración puramente subjetiva de gente que vota, y que luego ves cuando ya se desgranan las votaciones de cada país, que cada uno barre para su tierra o tierras colindantes", criticaba.

Así, comentaba, el Balón de Oro y el resto de premios individuales se tienen que coger con pinzas: "Por eso yo no me acabo de creer este premio. Tampoco puede haber unos criterios muy objetivos", añadía.

Pese a ello, Álvaro fue futbolista y sabe de la dificultad de ser el mejor en la competición de primer nivel, por eso no pretendía desmerecer al francés: "Claro que se merece Dembélé. Ha hecho la mejor temporada de su carrera en un equipo, el PSG, que ha sido el mejor de Europa desde enero hasta final de temporada, haciendo un fútbol extraordinario y con muy buenos números", explicaba.

Álvaro Benito, en 'The Wild Project' / ·

Finalmente, reflexionaba acerca del nivel real, según su parecer, de algunos de los nombres que fueron protagonistas de la gala de este lunes por la noche. Uno de los casos más flagrantes es el de Pedri, quien se cayó del top 10 y sorprendió negativamente a muchos aficionados al buen fútbol, aunque Raphinha también podría haber escalado alguna posición más, pues su temporada es difícil de superar a nivel numérico.

"Pedri juega al fútbol como los ángeles no hay ninguna duda. Que Lamine Yamal es un jugador más atractivo, pues seguramente", empezaba su conclusión. Además, también reconoció que "Mbappé le parece mejor jugador que Dembélé", pese a que la temporada del jugador del PSG fue superior. Sin embargo, "por potencialidad, los dos mejores atacantes del mundo sean Mbappé y Lamine Yamal. Pero poco más podemos decir de los títulos individuales", terminaba.