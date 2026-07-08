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Álvaro Arbeloa (43 años): "Desayunar con mis hijos es innegociable"

Así es la rutina de Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham, con la que empieza cada día antes de trabajar

Arbeloa, durante el partido ante el Athletic

Arbeloa, durante el partido ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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David Cruz

David Cruz

Cuando eres futbolista o deportista de élite, mantener una rutina estable es una de las claves imprescindibles para mejorar tu rendimiento y gozar de una buena calidad de vida. Y una vez te has retirado, es prioritario seguir trabajando en ella.

Es el caso de Álvaro Arbeloa, quien a sus 43 años, continúa organizando sus jornadas con la misma disciplina que marcó su carrera como futbolista profesional.

El ex internacional español comienza el día muy temprano. Por lo general, se levanta entre las 06:30 y las 06.45 horas de la mañana, y antes de cualquier otra actividad, toma un café y un vaso de agua.

Después emprende el camino al gimansio para completar una sesión de entrenamiento de fuerza que se desarrolla aproximadamente durante una hora.

Para alguien como Arbeloa, el ejercicio matinal no es únicamente una cuestión física. Ya son varias las entrevistas en la que ha confesado que entrenar a primera hora le ayuda a afrontar el día con más energía y concentración, hasta el punto de considerar ese hábito una necesidad más que una obligación.

José Mourinho, junto a Álvaro Arbeloa

José Mourinho, junto a Álvaro Arbeloa / MIGUEL A. LOPES / EFE

Cuando finaliza el entrenamiento, llega uno de los momentos que más valora de la jornada: el desayuno en familia. El ex jugador del Real Madrid ha reconocido que compartir su primera comida con su mujer y sus cuatro hijos forma parte de su rutina diaria y que procura no renunciar a ese tiempo juntos antes de comenzar su jornada laboral.

Su filosofía también pasa por cuidar la alimentación y respetar los horarios de descanso. Arbeloa asegura que sigue comiendo de forma parecida a cuando era futbolista y trata de acostarse alrededor de las once de la noche para garnatizar un buen descanso.

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Esta mentalidad basada en la constancia fue una de las señas de identidad durante su carrera. El salmantino conquistó, entre otros, un Mundial, dos Eurocopas y dos Champions League y se convirtió en una figura fundamental dentro del Real Madrid. Ya conocemos su secreto.

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