La alucinante cifra que cobró Joana Sanz, mujer de Dani Alves, por su entrevista en '¡De viernes!'

Dani Alves estuvo acusado de una agresión sexual en los baños de una discoteca de Barcelona y fue condenado a prisión, pero actualmente se encuentra en libertad provisional. El exfutbolista salió de la cárcel de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona) a mediados del mes de marzo después de que su abogada depositara la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona.

Uno de los apoyos que tuvo el exfutbolista fue el de su mujer, Joana Sanz, aunque al principio cuando salió todas las noticias de lo que había hecho su marido se mantuvo en silencio, pero luego decidió apoyarlo en todo momento. Además, la modelo canaria defendió a Alves públicamente en algunos programas de televisión.

Sanz estuvo en '¡De Viernes!', uno de los programas que más audiencia tiene en Mediaset, para aclarar toda la rumorología que estaba en torno al ex del FC Barcelona. No obstante, su presencia en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona no fue gratis, ya que el caché por asistir ha sido uno de los más altos que han pasado por Telecinco.

A pesar de que por el plató de '¡De viernes!' han pasado caras reconocidas como Bárbara Rey, Ángel Cristo, Sofía Suescun, Maite Galdeano, Isa Pantoja y muchas otras celebridades, la pareja de Alves es quien ha recibido más dinero hasta la fecha.

Así lo ha confirmado el periodista Javier de Hoyos. "Joana Sanz cuando fue salió que había cobrado 100.000 euros. Además, le preguntaron y ella no lo negó. Es una de las cifras más altas que se han pagado", ha confesado el colaborador de 'Ni que fuéramos'.